The Last Of Us Part II : infos, date de sortie, collector, détails et plus encore !

The Last Of Us Part II, par Naughty Dog. Pouvons-nous encore présenter le fameux studio californien ? Ce studio de développement qui appartient à PlayStation fête cette année ses 35 ans et ce dernier est réputé pour être derrière les jeux incroyables comme Crash Bandicoot, Jak & Daxter, Uncharted et bien entendu The Last Of Us.

Annoncé en décembre 2016 lors de la PlayStation Experience, cela fait maintenant trois ans que The Last Of Us Part II se fait attendre. Après plus d’un an et demi de silence, le studio Naughty Dog est revenu en force en termes de communication cette semaine. Nouveau trailer, date de sortie, nombreuses informations, collector et bien plus encore ! Pour ne rien rater sur ce titre qui est, pour rappel, le jeu le plus attendu de la fin de la génération, voici un gros récapitulatif de toutes les choses que nous savons à ce jour sur le jeu.



. . : 21 Février 2020: Sony Interactive Entertainment: Naughty Dog: 2014: Non: Non

UNE LONGUE ATTENTE POUR THE LAST OF US PART II

Voilà maintenant près de deux ans et dix mois que nous attendons The Last Of Us Part II. Le jeu arrivera le 21 février 2020 pour une attente totale de trois ans et deux mois. Une longue attente qui se justifie par de nombreux soucis au sein de Naughty Dog, avec de gros départs (le co-président Christophe Ballestra, et le co-game director du premier opus Bruce Straley en tête de liste).

Entre 2017 et 2018, le studio est tombé assez bas en nombre d’effectifs et le développement du jeu fut au ralenti. Avant de repartir sur les chapeaux de roues début 2019. Aujourd’hui, le studio dispose d’un gros effectif et les derniers mois de développement s’annoncent chargés. Mais The Last Of Us Part II semble prêt et sa sortie semble certaine.

Après avoir montré le jeu une seconde fois à la Paris Games Week 2017, puis une troisième fois lors de l’E3 2018, Naughty Dog réalise deux coups de communication cette semaine avec un nouveau trailer lors du State of Play de mardi soir et les premières previews de la presse mondiale jeudi lors du fameux « Outbreak Day ». L’Outbreak Day étant une date anniversaire, celle du 26 septembre puisque dans le jeu The Last Of Us, c’est le jour où la contamination a débuté. Si vous souhaitez plus d’informations sur l’Outbreak Day, n’hésitez pas à consulter cette vidéo. Et si vous souhaitez un historique de tous les Outbreak Day (2013-2018), n’hésitez pas à consulter cette deuxième vidéo.

POURQUOI EST-IL SI ATTENDU ?

Naughty Dog s’est forgé la réputation d’être un studio perfectionniste. Entre 1984 et 1994, l’ensemble de leurs productions étaient de bons petits jeux. À partir de 1994 et le développement de Crash Bandicoot sur PlayStation, Naughty Dog est devenu un studio qui faisait de bons jeux et pas juste des petits.

Au fil des années, le studio a connu une amélioration impressionnante à chaque titre. D’autant plus bluffant au changement de générations. Avec Uncharted (de 2007 à 2016) puis avec The Last Of Us (en 2013), le studio a clairement montré qu’il était un maître dans l’art de la narration.

En 2013, personne n’a vu venir The Last Of Us. Le jeu a remporté plus de 200 prix et récompenses, il a touché des millions de joueurs et il est considéré par beaucoup comme le meilleur jeu de la génération PS3-Xbox 360 ! Ainsi, les attentes autour d’un second opus sont énormes. L’envie de retrouver Joël et Ellie les deux personnages principaux de la licence. L’envie de savoir qu’est-ce qui se passe à la fin du premier opus, l’envie de replonger dans cet univers post-apocalypse menaçant, mais attirant.

Attention cependant à cette trop grande attente ! Le premier opus était tellement considéré comme « parfait » que beaucoup de joueurs trouvaient qu’il se suffisait à lui-même, inutile d’avoir une suite. Alors, Naughty Dog a une certaine pression pour prouver qu’une suite peut avoir sa place et qu’elle peut être aussi bonne que ce soit dans sa narration, son ambiance, son contexte, son gameplay et ses graphismes !

🍋 L’AVIS DE LA PRESSE 🍋 C’est donc lors de la semaine de l’Outbreak Day que la toute première présentation à la presse fut organisée à Los Angeles. Trois heures de jeu pour découvrir deux démonstrations. Une première dans la neige qui se nomme « Jackson Patroll » et une seconde dans une banlieue de Seattle qui se nomme « Seattle Suburbs« . Globalement, l’avis de la presse est très positif sur le jeu qui, comme à son habitude, est réglé aux petits oignons par Naughty Dog. Nouveautés de gameplay, amélioration graphique, amélioration des effets, nouveaux infectés… Et une narration qui semble toujours incroyable ! Malheureusement, l’accès à cette toute première preview était limitée à de rares médias, mais nous devrions bientôt vous en parler sur Presse-citron. En attendant, voici une vidéo avec une synthèse de tous les points importants qui ont pu être dits dans les previews françaises et étrangères.

QU’EST-CE QUE L’ON SAIT POUR LE MOMENT ?

Côté Scénario : The Last Of Us Part II se déroulera donc cinq ans après le premier opus. Nous retrouverons Ellie qui sera donc âgée de 19 ans. Cette dernière vit désormais dans un refuge de survivants, situé dans un décor enneigé à Jackson, dans le Wyoming. Elle est entourée de plusieurs amis dont Jesse et Dina avec qui elle réalise plusieurs patrouilles de ravitaillement ou de sécurisation du camp. La vengeance sera au coeur du scénario de The Last Of Us Part II.

La violence sera très présente et c’est une volonté des développeurs pour sensibiliser les joueurs et leur montrer que chaque acte aura des conséquences. L’idée du jeu est de vous montrer jusqu’où vous êtes prêt à aller pour venger les personnes que vous aimez.

Un amour naissant entre Ellie et Dina se fera au cours du jeu, ce qui va très fortement lier les deux jeunes femmes. Pour ce qui est de Joël, ce dernier sera bien de retour dans cette suite et sa relation avec Ellie devrait aussi faire partie de l’histoire.

Pour ce qui est du gameplay : Sans surprise, il sera grandement amélioré et corrigé par rapport au premier opus. Mais voilà globalement ce que nous pouvons en dire.

The Last Of Us Part II sera le jeu solo le plus ambitieux de l’histoire de Naughty Dog. Il n’y aura d’ailleurs pas de multijoueurs.

Affinage des mécaniques de gameplay.

La maniabilité du cheval est très agréable et simple à prendre en main.

Le système de craft va évoluer et sera au cœur du gameplay.

Possibilité d’améliorer la précision et la furtivité de Ellie

Certains ennemis utiliseront un chien pour traquer le joueur. Les chiens pourront vous suivre grâce à leur flair !

Le titre veut inciter le joueur à prendre conscience de la gravité de ses actes. C’est pourquoi il devra peut-être parfois éliminer les chiens qui le traquent, en fonction de son approche.

Le loot fera son grand retour dans The Last Of Us Part II. Ce dernier ne se fera pas de manière forcée mais plutôt naturellement (les provisions ne courent pas les rues pour vous soigner) et il sera indispensable pour améliorer vos armes.

Présence d’un système de combat remanié et d’un bouton d’esquive & de contre-attaque.

Ellie pourra explorer certains bâtiments, sauter, s’accroupir ou encore ramper.

Ellie pourra débloquer une capacité de concentration pour repérer ses ennemis et voir les traces/odeurs qu’elle laisse derrière elle, ce qui lui sera utile pour éviter les chiens !

Dina pourra avoir un rôle de soutien et pourra s’avérer très utile par moment.

Une exploration très présente et une progression moins répétitive

Un level-design pensé en verticalité, utile à l’infiltration

Le jeu ouvre ses zones afin de faciliter la fuite puisque le joueur sera amené à se déplacer régulièrement. Cependant, nous ne seront pas dans un open-world.

Souvent, l’affrontement devra et pourra être évité.

Les infectés seront toujours présents, laissant place à une nouvelle évolution nommée « Shambler ». Ce dernier est imposant, lent, mais il est puissant et peut empoisonner Ellie. Mais la vraie menace de cette suite seront les êtres humains.

L’expérience d’Ellie se ressent dans le jeu par la fluidité de ses mouvements, elle est plus souple que Joel

L’intelligence artificielle a grandement évoluée. Les ennemis sont plus « logiques » et coordonnés, ils communiquement beaucoup entre eux !

Présence de « collectibles » à ramasser et à collectionner dans le jeu (magazines permettant d’upgrader les compétences de Ellie).

Pour ce qui est des nouveautés qui sont lieés à la technique, et la direction artistique, voici ce que nous pouvons en dire pour le moment :

La Motion-Capture est encore améliorée et fait plus que jamais honneur au jeu des acteurs

Une direction artistique riche et continuellement renouvelée grâce aux couleurs, aux environnements etc…

Un nouveau moteur qui fait des merveilles avec de nouveaux effets pour les éclairages, les reflets, etc…

Les animations sont impressionnantes ! Les personnages crédibles, les animations étonnantes de réalisme

Conditions climatiques réalistes (la neige bénéfice d’un grand soin du détail, on ressent la violence du blizzard)

Aucune transition cinématiques/gameplay

Un sound-design de haut niveau (bruits ambiants, armes, cris des infectés, etc….)

🍋 LES ÉDITIONS COLLECTOR 🍋 Il n'y aura pas une, ni deux, ni trois ou bien encore quatre… Mais bien cinq éditions différentes pour The Last Of Us Part II ! Autant vous dire qu'il y en aura pour tous les goûts et surtout tous les budgets. Compris entre 59,99€ (édition standard) jusqu'à 230€ pour l'édition Ellie (qui pour le moment n'est pas encore confirmée pour la France). Vous pouvez retrouvez dès maintenant notre guide de précommandes des différentes éditions de The Last Of Us Part II à cette adresse. The Last Of Us Part II – Standard – 59,99€

The Last Of Us Part II – Digitale Deluxe (Uniquement en version dématerialisée) – 69,99€

The Last Of Us Part II – Édition Spéciale – 89,99€

The Last Of Us Part II – Édition Collector – 189,99€

LE MULTI-JOUEUR DE THE LAST OF US PART II

Gros point fort du premier opus, The Last Of Us Part II ne disposera pas de son mode multi-joueur ! En tout cas, lors de son lancement en février 2020 il n’y en aura pas. Quelques heures après la publication des previews, Naughty Dog à fait une déclaration officielle :

Nous voulions aborder le mode multi-joueur de The Last Of Us Part II. Comme nous l’avons dit, la campagne solo est de loin le projet le plus ambitieux jamais entrepris par Naughty Dog.

De même, le développement a commencé sur ‘évolution de notre mode Factions de The Last Of Us I, puis la vision de l’équipe s’est développée au-delà d’un mode supplémentaire pouvant être inclus dans notre énorme campagne unique. Ne pouvant pas prendre en charge ces deux visions, nous avons fait le choix difficile de ne pas inclure le mode en ligne dans The Last Of Us Part II.

Cependant, vous finirez par découvrir le fruit de l’ambition notre équipe spécialisée en mode en ligne, mais pas dans le cadre de The Last Of Us Part II. Quand, et où cela sera réalisé reste à déterminer. Mais rassurez-vous, nous sommes de grands fans de Factions comme le reste de notre communauté et nous sommes impatients d’en partager plus lorsque ce sera prêt.

Il n’y aura donc pas de mode multi-joueur dans The Last Of Us Part II c’est désormais officiel. Mais, il se pourrait bien que les Dogs aient quand même quelques idées derrière la tête pour les fans du mode en ligne du premier opus ! Affaire à suivre donc, comptez sur nous pour surveiller les informations !

CE QU’IL FAUT RETENIR DE THE LAST OF US PART II

Analyse du trailer du State of Play par Naughty Dog Mag’

En bref, ce qu’il faut retenir pour The Last Of Us Part II :

Plus de cinq ans de développement pour un projet débuté en 2014

Disponible le 21 février 2020 en exclusivité sur PS4 (sans doute rétro-compatible PS5 à sa sortie)

Pas de multi-joueur au lancement

Le jeu dispose de 5 éditions différentes (standard, digitale, spéciale, collector et Ellie)

La plus grande et plus ambitieuse aventure solo de l’histoire de Naughty Dog

L’histoire se déroule 5 ans après le premier opus, Joël sera de retour.

L’IA et les animations font parties des changements les plus impressionnants.

De nouveaux ennemis font leur arrivées (humains, animaux et infectés compris)