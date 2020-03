The Last Of Us va avoir droit à sa série HBO, c’est officiel

C’est l’annonce qui vient littéralement de casser Internet. HBO et Naughty Dog viennent d’annoncer la production d’une série sur le jeu The Last Of Us avec à la tête du projet Neil Druckmann (game director du jeu), Evan Wells (co-président Naughty Dog), Craig Mazin (créateur de la série Chernobyl) et Carolyn Strauss (productrice de Game of Thrones). Le tout, supervisé par Naughty Dog et PlayStation. Autant vous dire que les fans sont aux anges.

The Last Of Us, du jeu à la série

Les adaptations de jeux vidéo en film et en série, c’est toujours un exercice très compliqué et souvent laborieux. Entre les Resident Evil, Assassin’s Creed ou encore Hitman, rares sont les projets qui s’en sortent bien. Parmi les adaptations réussies, on peut citer dernièrement la série The Witcher sur Netflix. Pour répondre à cela, HBO va lui aussi avoir sa série de jeu vidéo et cela s’annonce très bon sur le papier.

We’re so psyched to be teaming up with @HBO to create a new The Last of Us series with @Neil_Druckmann and @clmazin at the helm: https://t.co/AzjxMdjTbQ pic.twitter.com/6gFjdXtiMw — Naughty Dog (@Naughty_Dog) March 5, 2020

Quand l’un des meilleurs jeux (si ce n’est, le meilleur) de la décennie et de la génération précédente est annoncé en tant que série TV, cela fait forcément paniquer. Cependant, c’est la véritable équipe d’Avengers qui est réuni à la tête de ce projet. L’équipe de Naughty Dog supervisera la production avec Neil Druckmann, co-président, scénariste et game director des deux jeux The Last Of Us qui se chargera du scénario et de la coproduction de la série. Craig Mazin, l’homme derrière la série Chernobyl qui s’occupera également de la production. Evan Wells, co-président de Naughty Dog depuis 2004 qui a donc travaillé sur tous les jeux du studio depuis Jak & Daxter. Et enfin, Carolyn Strauss, la productrice de la fameuse série Game of Thrones. L’idée est donc d’être très fidèle à la série.

Dès la première fois que je me suis assis pour parler avec Craig, j’ai été également époustouflé par son approche de la narration et son amour et sa profonde compréhension de The Last of Us. Avec Tchernobyl , Craig et HBO ont créé un chef-d’œuvre tendu, déchirant et émotionnel. Je ne pouvais pas penser à de meilleurs partenaires pour donner vie à l’histoire de The Last of Us en tant qu’émission de télévision.

Neil Druckmann (Naughty Dog)

Neil Druckmann est sans conteste le meilleur conteur travaillant dans le milieu du jeu vidéo, et The Last of Us est son bestseller. Obtenir une chance d’adapter cette œuvre d’art à couper le souffle est un de mes rêves depuis des années, et je suis très honoré de le faire en partenariat avec Neil.

Craig Mazin (Chernobyl)

Ce projet sera le tout premier de PlayStation Production, un jeune studio fondé en 2019 en collaboration avec Sony Pictures Television.

C’est une opportunité incroyablement excitante pour nous de nous associer à Craig, Neil, Carolyn et aux équipes de Sony, Naughty Dog et PlayStation pour donner vie au monde virtuel de ce jeu acclamé.

Casey Bloys (HBO)

Il s’agit du premier de nombreux programmes que nous avons l’intention de développer avec nos amis de PlayStation Productions. The Last of Us est une brillante réalisation en matière de narration et de développement de personnages, et nous avons la chance d’avoir l’opportunité de travailler avec cette équipe pour l’adapter.

Chris Parnell (Sony Pictures Television Studios)

Joël et Ellie arrivent sur HBO

Pour ce qui est de l’intrigue et du scénario, HBO et Neil Druckmann confirment que les événements du jeu et l’histoire de Joël et Ellie seront au centre de cette adaptation. Cependant, il n’est pas impossible que de nouveaux éléments s’ajoutent à cela après la sortie de The Last Of Us Part II (une saison 02 déjà dans les tuyaux..?).

Pour le moment, aucune date de diffusion concernant cette série TV. Sur Twitter, Neil Druckmann à précisé qu’avant cela, Naughty Dog à un jeu à finir puisque The Last Of Us Part II est attendu pour le 29 mai 2020. Pour ce qui est de la musique, celle du jeu est assez mythique avec les compositions du très talentueux Gustavo Santaolalla. Pour le moment, ce dernier n’est pas encore confirmé sur le projet.