The Looming Tower est une série conçue par Hulu qui s’intéresse aux racines de la montée en puissance de Ben Laden. Et si la CIA et le FBI avaient joué un vrai rôle ? Un scénario qui devrait faire débat.

A quelques semaines de sa mise en ligne sur Hulu et Amazon Videos, la série The Looming Tower se dévoile dans une bande-annonce bluffante.

Basé sur un livre qui a gagné le prix Pulitzer

C’est un livre que peu de personnes ont sans doute lu en France. « La Guerre cachée : Al-Quaïda et les origines du terrorisme islamiste », publié chez nous par Robert Laffont, a gagné le prix Pulitzer en 2007. L’ouvrage écrit par Lawrence Wright s’intéresse à la montée en puissance d’Al-Qaïda et Ben Laden dans un contexte de guerre larvé entre la CIA et le FBI. Sa conséquence principale ? Les attentats du 11 septembre aux Etats-Unis puis la guerre en Irak. Son enquête approfondie commence en 1948 avec la fondation de l’état Hébreu et dresse des portraits détaillés de nombreux fondamentalistes.

C’est cet ouvrage que Hulu a choisi d’adapter en série. Un nouveau projet ambitieux pour la plateforme déjà à l’origine de The Handmaid’s Tale en 2017, une série là aussi adaptée d’un livre. L’auteur du livre participe comme producteur délégué sur cette série. Du côté du scénario, on retrouve le très bon Dan Futterman nominé aux Oscars pour Truman Capote et Foxcatcher.

Un casting de luxe pour The Looming Tower

Ce qui ressort surtout de l’annonce de cette série, c’est le casting 5 étoiles qui est au programme. L’acteur le plus renommé est bien entendu Alec Baldwin qui incarne George Tenet, directeur de la CIA de 1997 à 2004. On trouve aussi Jeff Daniels dans le rôle du chef de la cellule antiterroriste à New York John O’Neil. Enfin, le français Tahar Rahim, vu dans Un prophète, jouera l’agent de la CIA Ali Soufan, un américain de confession musulmane.

Aux USA, la série sera diffusée par la plateforme Hulu à partir du 28 février. Elle devrait être disponible à la même date en France sur Amazon Videos.