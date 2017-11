The Magic Order. Est-ce un nom qui rentrera dans l’histoire comme le premier comics made in Netflix et adapté ensuite en série ? C’est tout ce que l’on peut souhaiter à la nouvelle série de la société Millarworld.

Début août, Netflix se lançait dans l’édition de comics avec le rachat de Millarworld. Le premier résultat de cet investissement est « The Magic Order ». On vous en dit en plus sur ce projet.

« La magie rencontre la mafia »

L’information est tombée début août. Netflix achetait alors Millarworld, une société productrice de comics. Au-delà de mettre la main sur Mark Millar, le créateur de Kingsman et Kick-Ass, c’est le potentiel de création qui intéressait les spécialistes. La première réponse est arrivée avec The Magic Order.

Il s’agit à priori d’un univers mêlant magie et mafia. « La journée, ils vivent parmi nous comme des voisins, des amis et des collègues, mais la nuit, ils deviennent des sorciers et des magiciens qui nous protègent des forces de l’ombre… sauf si l’obscurité les pourchasse en premier », peut-on lire dans le communiqué officiel transmis par Netflix. « Nous voulions faire sensation dès le premier numéro et c’est désormais réalité. J’adore l’univers Dark Fantasy et il y a un vide à combler dans le marché avec ce genre », explique Mark Millar dans le communiqué.

Une adaptation en série sur Netflix ?

Bien entendu, l’idée à terme pour au moins une partie des productions de Netflix avec Millarworld, sera l’adaptation en série pour la plateforme de vidéo. Impossible de se projeter aussi loin avec The Magic Order pour l’instant. Il faudra d’abord voir les réaction des lecteurs. Le succès de la série The Magicians sur Syfy, renouvelée pour une troisième saison peut inciter à l’optimisme. L’univers magique pourrait bien avoir un avenir sur Netflix !

Du côté des comics, l’histoire se déclinera en six volumes écrits par Mark Millar et dessinés par Olivier Coipel (Thor, The Avengers, The Amazing Spider-Man) . Le premier sortira au printemps aux formats papier et numérique.

En attendant, vous pouvez redécouvrir la bande-annonce de Kingsman 2, le Cercle d’Or, dont l’histoire a été imaginée par Millarworld.