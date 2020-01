The NPD Group dévoile la liste des jeux vidéo les mieux vendus chaque année aux USA depuis 1995, l’incroyable classement

Préparez-vous à vivre ou revivre 25 ans d’histoire de jeux vidéo en un seul article grâce au NPD Group, une société d’études américaine qui comptabilise chaque année le nombre de ventes de jeux vidéo et de consoles aux États-Unis depuis 1995. Aujourd’hui, pour fêter le début d’année 2020, à savoir leur 25e année et l’arrivée de la nouvelle génération de consoles, The NPD Group dévoile la liste des jeux les plus vendus chaque année sur le sol américain depuis 1995.

Les années 90 – Nintendo au sommet

Entre Zelda, Mario et Donkey Kong, Nintendo va dominer la fin des années 1990 avec sa Nintendo 64 ! Une domination logique avec de grands titres qui ont marqué l’histoire des jeux vidéo.

1995 : Mortal Kombat 3

1996 : Super Mario 64

1997 : Mario Kart 64

1998 : The Legend of Zelda : Ocarina of Time

1999 : Donkey Kong 64

Les années 2000 – Le sport au sommet

Si Nintendo attaque fort la nouvelle décennie 2000 avec Pokémon Stadium qui brille encore sur la Nintendo 64, Big N va vite se faire éclipser par Rockstar Games, le très jeune studio des frères Houser qui va classer directement GTA Vice City en tête des ventes en 2002 alors que Rockstar a seulement 4 ans. Une prouesse renouvelée en 2004 avec GTA San Andreas. À la fin de la décennie, un certain Call of Duty va lui aussi venir se joindre aux festivités. Mais c’est bien EA Sports avec les jeux Madden qui domineront avec 4 années de domination !

2000 : Pokémon Stadium

2001 : Madden NFL 2002

2002 : Grand Theft Auto : Vice City

2003 : Madden NFL 2004

2004 : Grand Theft Auto : San Andreas

2005 : Madden NFL 06

2006 : Madden NFL 07

2007 : Guitar Hero III : Legends of Rock

2008 : Rock Band

2009 : Call of Duty : Modern Warfare 2

2010 : Call of Duty : Black Ops

Les années 2010 – Rockstar Games et Call of Duty parmi les grands

Seulement deux éditeurs sur ces 10 dernières années aux USA. Rockstar Games et Activision.

D’un côté, une seule licence, Call of Duty qui va devenir un véritable phénomène de mode. De l’autre, un studio qui va écrire l’histoire avec GTA V qui est tout simplement le jeu vidéo le plus vendu de la décennie aux USA et dans le monde. Ainsi que Red Dead Redemption II, la dernière production de Rockstar qui réalise lui aussi des ventes incroyables.

2011 : Call of Duty : Modern Warfare 3

2012 : Call of Duty : Black Ops II

2013 : Grand Theft Auto V

2014 : Call of Duty : Advanced Warfare

2015 : Call of Duty : Black Ops III

2016 : Call of Duty : Infinite Warfare

2017 : Call of Duty WWII

2018 : Red Dead Redemption 2

2019 : Call of Duty : Modern Warfare