Le premier épisode de The Sinner, la nouvelle série de Jessica Biel, s’est révélé trop terrifiant pour de nombreux téléspectateurs qui n’ont pas pu le fini.

Un faux thriller psychologique

C’est une série qui s’annonce bien mais qui provoque déjà des remous. Cora (jouée par Jessica Biel), mène une petite vie en apparence normale. Un mari, un enfant, de la famille proche… Mais un jour, lors d’une sortie à un lac, elle poignarde sauvagement un homme en apparence inconnu. Un pétage de plombs imprévisible ? Pas forcément comme s’en rend vite compte le détective Harry Ambrose qui comprend qu’il y a quelque chose d’autre derrière.

Il s’agit d’une adaptation du roman éponyme écrit par l’auteur allemande Petra Hammesfahr. La série va compter un total de 8 épisodes. Le reste du casting est plutôt intéresant avec Bill Pullman, Christopher Abbott ou encore Abby Miller.

The Sinner, trop d’horreur et de gore ?

Alors quel est le problème ? Pourquoi des réactions aussi fortes ? Sans doute parce que l’ambiance va vraiment trop loin. Trop brutal selon les médias américains qui se font le relais des difficultés de nombreux spectateurs à finir l’épisode. Alors qu’ils étaient plus de 3,5 millions pour ce pilote, difficile toutefois de ne garder que du négatif. Les critiques encensent déjà le résultat. On peut aussi imaginer que le passage le plus sanglant est passé et que les choses devraient s’arranger. Sur Rotten Tomatoes, la série reçoit la note exceptionnelle de 92% et 7,7/10 sur IMDB.

La série n’est pas encore prévue à la diffusion en France et il faudra sans doute attendre de voir quelle ampleur prendra le phénomène avant de la voir débarquer sur nos écrans. En attendant, si vous hésitez à vous lancer, découvrez la bande-annonce pour vous faire une idée de l’ambiance vraiment très particulière de la série. Déconseillée aux personnes sensibles.