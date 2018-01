C’est une série qui est très attendue par la communauté de fans de The Witcher. L’adaptation pour Netflix dont la date de diffusion est encore inconnue avance lentement mais sûrement. La showrunneuse promet une adaptation fidèle de l’oeuvre.

Annoncée en mai dernier, la série The Witcher pour Netflix a mis du temps à se préciser. La showrunneuse* dévoile désormais quelques informations sur son compte Twitter. On fait le point.

Une communication via Twitter

On connait son nom depuis décembre. Lauren Schmidt Hissrich, scénariste de Daredevil et The Defenders est désormais aux commandes de The Witcher, le projet d’adaptation de Netflix. L’univers créé par Andrzej Sapkowski et déjà adapté à travers plusieurs jeux vidéo compte sur une très grande base de fans. Ceux-ci sont particulièrement impatients de découvrir à quoi ressemblera la future série.

C’est pour cela sans doute que Lauren Schmidt Hissrich a décidé de communiquer de façon abondante sur Twitter et ce alors qu’elle en est encore aux prémices de son travail. Dans un tweet, on découvre donc la première page de la « Bible« . Il s’agit du document qui regroupera toutes les informations nécessaires pour filmer ensuite la série.

Un autre tweet permet de découvrir une carte du futur monde de la série.

New day, more maps, (much) more coffee. Time to break this pilot! #TheWitcher pic.twitter.com/8OfloM7LU4 — Lauren S. Hissrich (@LHissrich) December 29, 2017

Garder l’esprit de l’œuvre The Witcher

Mais, la showrunneuse ne limite pas ses tweets à de la simple communication, elle privilégie l’échange dans les deux sens. Cela signifie donc répondre aux questions des fans. Ils se révèlent impatients bien sûr mais aussi inquiets. L’oeuvre très complexe et sombre représente en effet un véritable défi d’adaptation. Mais elle a déjà souhaité les rassurer. « Il n’y aura pas d’édulcoration. Je vous donne ma parole » insiste-t-elle ainsi.

There will be no watering down. I give you my word. https://t.co/el9MRL6PBE — Lauren S. Hissrich (@LHissrich) December 29, 2017

A noter que parmi les messages de fans qui sont adressés à la showrunneuse sur Twitter on trouve aussi des messages de haine. Fort heureusement, ils sont très minoritaires. Il ne reste plus qu’à espérer que le résultat soit à la hauteur des attentes des fans. Pour l’instant la date de diffusion de la série par Netflix est encore inconnue.

*Le terme de showrunner n’a pas vraiment de traduction exacte dans la langue de Molière comme nous vous l’indiquions mi-décembre. Il s’agit d’une sorte d’auteur/producteur comme l’indique Wikipédia.