Thor : Ragnarok, cette scène trop sombre qui a été coupée au montage

Attention, l’article suivant contient des spoilers sur le film Thor : Ragnarok. Si vous ne l’avez pas vu, mieux vaut arrêter votre lecture.

C’est une scène qui n’avait pas été diffusée, qui a été écartée au montage du film Thor : Ragnarok. Le film, déjà jugé très (trop ?) audacieux par certains acteurs, allait beaucoup plus loin dans la version initiale imaginée par Taika Waititi. Son objectif était bien sûr de donner un coup de fouet à un personnage dont les films solo n’étaient pas vraiment les meilleurs du Marel Cinematic Universe.

Thor : Ragnarok et la mort d’Odin

Si vous vous souvenez du film, quand Thor réalise que c’est son frère Loki qui prétend être Odin, il l’emmène avec lui sur Terre pour ramener leur père à la maison. Ils bénéficieront finalement du soutien du Dr Strange, qui les emmène en Norvège où se trouve Odin. Celui-ci les avertit du danger posé par Hela, et meurt paisiblement. C’est après que les choses s’affolent.

Mais le film, ne devait pas du tout se présenter comme ça. Dans la séquence originale qui vient d’être révélée par Marvel, c’est dans une allée un peu glauque que les deux frères retrouvent Odin. Et c’est Hela qui le tue ensuite à l’issue de retrouvailles pour le moins particulières.

La séquence aurait finalement été supprimée de Thor : Ragnarok et retournée en raison des réactions des fans qui étaient tristes pour Odin. A plus forte raison dans un film qui se voulait avant tout léger et plutôt humoristique. Cette séquence détonne particulièrement avec le reste, il faut le reconnaître. Mais si vous êtes attentifs, certaines séquences de la vidéo ou concepts ont tout de même fait leur apparition dans le film final .

