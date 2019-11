TikTok dépasse 1,5 milliard de téléchargements, Facebook et Instagram menacés

Depuis quelques mois, on ne cesse d’évoquer TikTok, ce réseau social (chinois) avec un focus sur la vidéo et sur la musique qui attire les jeunes.

Si le service n’indique pas combien il compte d’utilisateurs, nous savons aujourd’hui que son application a déjà dépassé 1,5 milliard de téléchargements sur l’App Store et sur le Play Store. C’est ce qui ressort d’une étude publiée par la société Sensor Tower.

« TikTok a franchi le cap du milliard de téléchargements en février 2019, prenant un peu moins de neuf mois pour générer 500 millions d’installations supplémentaires. Il a fallu un peu plus de sept mois pour que l’application passe de 500 millions à 1 milliard de téléchargements dans le monde », lit-on dans le communiqué de Sensor Tower.

Le marché numéro un de TikTok n’est pas les États-Unis, mais l’Inde, où l’application aurait été téléchargée 466,8 millions de fois. En Chine, TikTok aurait été prisée 173,2 millions de fois, contre 123,8 millions de fois aux USA.

Une menace pour les applications de Facebook

Les revenus de cette nouvelle plateforme sont également en hausse et TikTok représente une réelle menace pour les réseaux sociaux Facebook et Instagram. Actuellement, il s’agit de la troisième application « non-gaming » la plus téléchargée, derrière WhatsApp et Messenger, mais devant Facebook et Instagram.

Face à ce concurrent, Instagram a récemment lancé un nouveau format baptisé Reels, qui imite certaines fonctionnalités de TikTok. Pour le moment, Reels n’est disponible qu’au Brésil. Mais l’entreprise devrait déployer progressivement cette nouveauté dans d’autres pays.

Pour rappel, lorsque Facebook et Instagram ont été menacés par Snapchat, ceux-ci ont adopté l’une des fonctionnalités les plus populaires de ce réseau social : les Stories.