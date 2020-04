TikTok lance les autocollants de dons pour aider les personnes affectées par la pandémie

Depuis le début de cette crise, les acteurs du numérique n’ont cessé d’annoncer des dons pour soutenir les soignants ou bien pour aider les personnes les plus durement touchées. Et cette semaine, le réseau social TikTok lance une nouvelle fonctionnalité qui permettra aux utilisateurs de faire des dons.

Plus précisément, TikTok lance un nouveau Sticker de « Donation ». Lorsque ce sticker apparaît sur une vidéo ou sur un Live, il est possible d’appuyer dessus pour faire un don.

Pour la France TikTok soutient tout particulièrement Les Restos Du Cœur. « Dès le 28 Avril et pour un mois, TikTok a souhaité mettre en avant l’engagement exceptionnel des Restos Du Cœur qui, dans cette situation d’urgence, répondent présents partout en France », lit-on dans un billet. « Pour sensibiliser le plus grand nombre et accompagner Les Restos du Cœur dans leur action, TikTok a convié créateurs et artistes présents sur la plateforme pour réaliser, 3 fois par semaine, des ‘Lives’ et collecter des dons au profit des Restos du Cœur, directement depuis la fonction Donation intégrée. »

TikTok s’engage également à doubler la somme donnée par les utilisateurs à Les Restaurants du Cœurs via cette nouvelle fonctionnalité. On notera que cet autocollant de donation est proposé dans de nombreux pays par TikTok, en partenariat avec Tiltify, un spécialiste des collectes de dons.

Sinon, pour rappel, précédemment, TikTok avait fait un don de 5 millions d’euros pour la Fondation Hôpitaux de Paris – Hôpitaux de France.

Instagram vient aussi de lancer une fonctionnalité pour collecter des dons via sa fonctionnalité Live

Cette Instagram a également lancé une fonctionnalité similaire, qui permet aux créateurs de la plateforme de collecter des dons pour des ONG via la fonctionnalité Live. « À partir d’aujourd’hui, vous pouvez lever des fonds pour une organisation à but non lucratif sur Instagram Live. De nombreuses personnes font actuellement face à de nombreux défis, c’est pourquoi nous souhaitons apporter notre pierre à l’édifice en soutien aux organisations à but non lucratif et aux communautés qui en ont le plus besoin », lit-on dans un billet de la plateforme. Au mois de mars, cette fonctionnalité Live a connu une hausse de 70 % du nombre d’utilisateurs. Et récemment, Instagram a décidé de rendre les vidéos en direct accessibles sur les ordinateurs.