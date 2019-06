Tim Cook ironise sur la fragmentation d’Android (et fait la pub d’iOS…)

L’un des gros problèmes d’Android, c’est sa fragmentation, qui est causée par le fait que le déploiement des mises à jour de l’OS dépend de nombreux acteurs en plus de Google, dont les fabricants de composants et les marques de smartphones. De ce fait, Android 9, qui a été lancé en 2018, n’est aujourd’hui encore présent que sur 10 % de tous les smartphones Android.

Durant le lancement de la conférence WWDC, cette semaine, Apple ne s’est pas retenu pour se moquer de cette fragmentation d’Android. Avant la présentation d’iOS 13, Tim Cook, CEO d’Apple, est revenu sur le succès d’iOS 12. D’après lui, le taux de satisfaction d’iOS 12 serait de 97 %. De plus, cette version du système d’exploitation serait disponible sur 85 % des appareils iOS, alors qu’Android 9 n’est qu’à 10 % des smartphones Android.

Sur scène, le patron d’Apple se moque d’Android

Voici la déclaration de Tim Cook : « Et comme toujours, notre taux d’adoption est en avant dans l’industrie. 85 % des utilisateurs d’iOS sont sur la dernière version. En réalité, iOS 12 a été installé sur plus de systèmes que n’importe quelle autre version d’iOS. Le contraste est frappant par rapport à la dernière offre de ces autres gars (ndlr, en référence à Android 9) qui est sortie avant iOS 12 et ils n’ont que 10 % d’adoption. » Puis, le patron d’Apple a mis en avant le fait que le fort taux d’adoption de la dernière version d’iOS est à la fois bénéfique aux utilisateurs et aux développeurs.

De son côté, Google a déjà lancé un programme baptisé Project Treble pour réduire la fragmentation de son système d’exploitation. En révisant l’architecture d’Android, la firme de Mountain View réduit l’interdépendance entre les fabricants de composants et les constructeurs de smartphones.

Mais pour le moment, les résultats de ce projet sont mitigés.