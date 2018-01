C’est un film qui est très attendu par les fans de nombreuses années après la dernière apparence de Lara Croft au cinéma. Alors, à quoi faut-il s’attendre dans le film qui sortira le 14 mars prochain ? On fait le point à partir de la seconde bande-annonce.

La sortie du prochain film sur Tomb Raider se rapproche et la bande-annonce qui vient d’être dévoilée permet d’en savoir un peu plus sur le rôle du père de Lara Croft.

Au nom du père

C’est un reboot complet auquel la saga Tomb Raider va avoir le droit en mars et la pression commence peu à peu à monter avec la diffusion de la seconde bande-annonce. Au coeur de ce film, on devrait trouver le père de Lara Croft (jouée par Alicia Vikander). C’est en effet lui qui va pousser la jeune femme à abandonner son métier de coursière à Londres.

Elle va se lancer à l’aventure pour retrouver son paternel (joué par Dominic West) porté disparu depuis très longtemps dans une île japonaise. Face à elle, Mathias Vogel (joué par Walton Goggins), chef d’une organisation mal intentionnée. Si on peut regretter le choix de la musique de cette bande-annonce (Survivor de Destiny’s Chield), les images sont quant à elles époustouflantes tant du point de vue des paysages que des tombes en elles-mêmes que va explorer l’aventurière.

Quinze ans après Angelina Jolie

Cela fait désormais quinze ans que Lara n’a pas été incarnée au cinéma après le second film d’Angelina Jolie. Cette bande-annonce permet aussi de confirmer que le flm va s’appuyer sur le reboot du jeu vidéo sorti en 2013. Les quelques images permettent de deviner une atmosphère beaucoup plus mature, mais surtout une héroïne moins puissante, plus humaine sans aucun doute.

C’est aussi une bonne surprise qui s’annonce puisqu’il s’agit du premier film de cette ampleur pour le réalisateur norvégien Roar Uthaug. Mais, il semble avoir réussi à éviter le piège du navet adapté du jeu vidéo trop souvent récurent. Les images très soignées donnent vraiment envie de découvrir le film, que l’on soit fan de la franchise ou non.

Rendez-vous le 14 mars pour découvrir le film dans les salles obscures.