Totally Under Control... Ce documentaire qui pourait peser sur l'élection présidentielle américaine

Quand la culture devient une arme politique. A l’approche de l’élection présidentielle américaine, on sait déjà que des artistes ont pris position publiquement, souvent en faveur de Joe Biden et contre Donald Trump. Le film Borat 2, récemment annoncé pour Amazon Prime Video, s’inscrit aussi dans cette tendance, en agitant la carte de l’humour et de la parodie. Totally Under Control, un documentaire dont la bande-annonce vient d’être révélée va un peu plus loin.

Totally Under Control et le coronavirus

Le titre du documentaire fait référence à une déclaration de Donald Trump. Au mois de janvier 2020, au début de l’épidémie, le président américain annonçait ainsi que le coronavirus était contrôlé et que les Etats-Unis ne risquaient rien. Plus de 210.000 morts plus tard, le pays est le plus touché au monde par le virus.

Que s’est-il passé entre les deux ? Comment le pays a-t-il pu échouer dans sa gestion de la pandémie ? C’est le sujet auquel a décidé de s’intéresser le réalisateur Alex Gibney (Un taxi pour l’enfer) qui a filmé en secret au cours des cinq derniers mois. Scientifiques, professionnels de santé et même responsables gouvernementaux s’intéressent aux ratés des derniers mois aux Etats-Unis. L’idée ? Comprendre comment « le pays le plus riche et le plus puissant du monde » a réussi « à échouer si profondément dans sa réponse à une pandémie mondiale », comme on peut l’entendre à l’image.

Mise en ligne il y a quelques jours, la bande-annonce a connu un surprenant coup de projecteur aux Etats-Unis en raison de l’actualité, alors que Donald Trump a été testé positif puis hospitalisé. Alors que l’occupant de la Maison-Blanche est critiqué pour sa gestion du coronavirus, ce documentaire pourrait peser avant l’élection présidentielle. Il sera mis en ligne sur Hulu le 13 octobre prochain. On ignore encore si une diffusion est prévue en France.