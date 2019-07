Toyota APM, un véhicule électrique révolutionnaire pour les JO de Tokyo 2020

La mobilité pour tous selon Toyota

Toyota annonce son tout nouveau APM (pour Accessible People Mover), un véhicule spécialement conçu pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2020, le constructeur étant partenaire de l’événement. Désireux de proposer une solution du « dernier kilomètre« , qui permettra de conduire nombre de personnes aux différentes manifestations et installations, Toyota a donc mis au point ce véhicule très particulier.

Au total, pendant les JO, Toyota mettra à disposition quelque 200 APM dédiés au transport des visiteurs et du personnel, notamment jusqu’aux sites des compétitions et aux installations annexes telles que le Village Olympique. Le constructeur annonce que son véhicule sera également taillé pour accueillir tous les visiteurs ayant des problèmes d’accessibilité, comme les personnes âgées ou handicapées, les femmes enceintes ou encore les familles avec de jeunes enfants.

Evidemment, le Toyota APM se présente comme un véhicule 100% électrique, dédié aux petits trajets. Les sièges sont disposés en trois rangées : le conducteur sur la première, trois places sur la deuxième et deux places sur la troisième, soit au total un conducteur et cinq passagers. Pour accueillir une personne en fauteuil roulant, les sièges de la rangée centrale sont repliables.

Un véhicule dédié au transport à faible allure donc, avec une vitesse maximale fixée à 19 km/h. Le Toyota APM disposera d’une batterie lui permettant de rouler pendant environ 100 km avant d’envisager une recharge.

Une version de secours au programme

A noter que Toyota proposera aussi une version dédiée aux opérations de secours lors des Jeux Olympiques. Partant du modèle de base, cette version spéciale réserve la moitié de l’espace des deuxième et troisième rangées au transport d’une civière. Celle-ci sera fournie avec le véhicule et pourra être arrimée pour assurer un acheminement stable et sûr de la personne secourue.

A noter que, toujours dans le cadre de son partenariat olympique, Toyota a livré au Comité International Olympique une flotte de huit Toyota Mirai, des voitures zéro émission, fonctionnant pour leur part non pas à l’électricité, mais à l’hydrogène.