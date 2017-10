Vous cherchez du WiFi pour votre smartphone ou tablette mais vous n’avez qu’un PC sous la main ? Créez un hotspot WiFi à partir de votre PC.

Bon, je vous l’accorde, c’est une situation quelque peu particulière, mais c’est parce-que nous y avons été confrontés récemment que j’ai déniché cette solution. Je débarque ? Mais non ! 🙂

Et finalement il se peut que ça arrive plus souvent qu’on ne croit. Des exemples ? Vous êtes à l’étranger, votre PC est connecté via ethernet mais il n’y a pas de WiFi autour, et vous voulez utiliser votre smartphone sans flinguer votre forfait avec ces frais de roaming data indécents qui vous coûteraient en une journée la moitié du PIB du Panama. Ou plus simplement, vous êtes au bureau et vous avez consommé tout votre forfait data (ou vous souhaitez l’économiser), et il n’y a pas de WiFi car tout le réseau de l’entreprise passe par le filaire, pour des raisons de sécurité ou autres motifs. Bref dans toute situation où il y a connexion internet par fil mais aucun WiFi dans les parages.

Il existe donc une solution toute simple et dont la mise en oeuvre ne prend normalement que quelques secondes : installer un utilitaire sur votre PC qui transforme celui-ci en hotspot WiFi. Bien sûr il faudra que votre PC soit doté d’une carte WiFi mais normalement s’il n’est pas trop âgé cela devrait être le cas, a fortiori si c’est un portable. Si ce n’est pas le cas, un ordinateur de bureau relié à Internet et qui dispose d’une clé USB WiFi fera aussi l’affaire.

Comment faire ?

Transformer son PC en hotspot WiFi avec Windows 7

Vous allez chercher un petit logiciel gratuit, vous l’installez, vous l’activez, et c’est tout. Selon les applications, vous pourrez personnaliser le nom du réseau, le mot de passe de connexion, autoriser ou pas certaines actions (log des pages visitées, P2P etc) et même voir quels appareils sont connectés. Selon la configuration de votre PC il se peut que la liaison ne soit pas hyper performante car peu de PC sont équipés d’une antenne et d’un amplificateur de signal, mais pour utiliser cette solution au quotidien depuis quelques jours je peux vous dire que ça fonctionne très bien avec un bon débit, à condition de ne pas trop s’éloigner du PC source.

Personnellement j’utilise MyPublicWiFi sur Windows 7 mais il y en a de nombreux autres, comme par exemple Connectify. En revanche j’ai testé Maryfi et il ne fonctionne pas chez moi. Quant à Virtual WiFi Router il est à éviter, puisque certains utilisateurs indiquent qu’il est blindé de malwares et autres adwares bien pourris. Notez qu’avec MyPublicWifi (pas testé avec les autres) vous pouvez aussi transformer votre PC en répéteur WiFi.

Transformer son PC en hotspot WiFi avec Windows 8 et Windows 10

Ici même pas besoin d’installer un utilitaire, pour ceux qui ne craignent pas de taper un peu de code (ou de copier-coller plus exactement), Windows a prévu le coup et permet de le faire en ligne de commande.

Pour cela il vous faut tout d’abord ouvrir une console avec des privilèges d’administrateur (ne fuyez pas, le terme est barbare mais la manip est super simple).

Cliquez sur Démarrer pour faire apparaître le menu de démarrage.

Dans la barre de recherche en bas à gauche du panneau, tapez « cmd »

Ne validez pas, mais appuyez sur CTRL+SHIFT+Entrée.

Windows va ouvrir l’habituelle fenêtre d’autorisation d’exécution de programme, dites OK.

Ensuite dans la console ouverte (la petite fenêtre noire qui ressemble à un truc de codeur fou dans un film nerd des années 80), collez la ligne de code suivante (clic droit > Coller) :

netsh wlan set hostednetwork mode=allow ssid=LE NOM DE VOTRE RESEAU key= VOTRE MOT DE PASSE

A la place de LE NOM DE VOTRE RESEAU mettez ce que vous voulez (en un seul tenant sans espaces), c’est ce qui permettra d’identifier le hotspot WiFi que vous êtes en train de créer. Pareil pour VOTRE MOT DE PASSE.

Validez en tapant sur la touche Entrée de votre PC.

Si tout s’est bien passé, votre nouvelle connexion virtuelle est créée. Pour la lancer, toujours dans la console de nerd, collez maintenant cette commande :

netsh wlan start hostednetwork

Validez en tapant sur la touche Entrée de votre PC.

Ensuite, ouvrez votre Panneau de Configuration > Réseau et Internet > Centre Réseau et partage

Dans le menu en haut à gauche, cliquez sur Modifier les paramètres de la carte.

Dans la nouvelle fenêtre, faites un clic droit sur votre connexion principale actuelle > Propriétés

Dans la nouvelle fenêtre qui s’ouvre, sélectionnez l’onglet Partage et cochez la case « Autoriser d’autres utilisateurs du réseau à se connecter via la connexion Internet de cet ordinateur ». Dans liste qui apparait sous « Connexion réseau domestique », sélectionnez le nouveau réseau que vous avez créé.

Validez, et voilà, votre PC est devenu un hotspot WiFi sans même avoir eu à installer quoique ce soit.

Ensuite, vous vous connectez avec n’importe-quel appareil en sélectionnant LE NOM DE VOTRE RESEAU et en mettant VOTRE MOT DE PASSE. Sachez cependant qu’avez cette méthode vous devrez refaire la manip après chaque redémarrage de votre PC.

On est trop des génies.

A lire aussi :

Mise à jour du 11/05/2016 : dans ce commentaire, WIGGI nous apporte la précision suivante

Quelques informations complémentaires à prendre en compte.

La carte WiFi n’est pas forcément apte à diffuser son propre réseau WiFi (Point d’accès, Access Point, Infrastructure Mode)

Il est possible d’ajouter une option pour rendre le code wifi permanent (ne plus avoir à taper la première ligne dans la console de nerd), mais juste « netsh wlan start hostednetwork » en ajoutant ce qui suit à la première:

keyUsage=persistent

Ce qui donne une ligne comme:

netsh wlan set hostednetwork mode=allow ssid=MonWiFi key=CodeWiFi keyUsage=persistent