Transformers : un nouvel opus prévu pour 2022

La saga Transformers est à l’arrêt depuis la sortie en 2018 du film spin-off sur Bumblebee. L’année d’avant, la franchsie avait eu le droit à son pire opus avec Transformers : The Last Knight, qui n’avait rapporté « que » 605 millions de dollars pour un budget estimé à environ 260 millions de dollars. Officiellement, cet échec avait mis fin à la franchise Transformers que la Paramount voulait pourtant perpétuer. Mais, on a déjà appris il y a quelques mois que deux nouveaux films seraient en développement. On en sait désormais un peu plus.

L’heure du retour pour Transformers

Après la disparition de Transformers 6 du calendrier de la Paramount en mai 2019, les choses étaient donc restées plus calmes. On savait que dans les coulisses, le studio réfléchissait à comment donner un coup de fouet à l’univers de Transformers. Deux auteurs ont même été mis au travail en parallèle, Joby Harold (King Arthur, Army of The Dead) et James Vanderbiltz (Zodiac, The Amazing Spider-Man).

Or, Paramount vient de passer à la vitesse supérieure en annonçant qu’un nouveau film devrait arriver dans les salles obscures en 2022. On ignore pour l’instant à quelle époque de l’année précisément le film devrait sortir. Mais, à l’exception du dernier, tous les films étaient sortis durant les mois de juin ou juillet. Vu le résultat de The Last Knight, on peut supposer que c’est l’option estivale qui fera son retour.

Reste aussi à savoir quel est le projet qui aura été retenu par la Paramount pour relancer la franchise. Selon les dernières informations disponibles, l’un des deux devait s’inscrire dans le prolongement du film Bumblebee et l’autre reprendre Beast Wars (Animutants), la série animée spin-off qui avait été diffusée dans les années 90. Deux directions potentiellement très différentes pour l’univers de Transformers.