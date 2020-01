Transformers : deux nouveaux films sont en développement

En mai dernier, la Paramount faisait disparaître Transformers 6 de son calendrier des sorties. Beaucoup pensaient alors qu’il s’agissait d’un abandon de la franchise, notamment parce que le dernier opus The Last Knight, a été le moins rentable de la franchise au box-office international (mais un succès aux Etats-Unis pour Paramount) et vertement critiqué. Mais il semblerait que le studio ait autre chose en tête. Concrètement, deux nouveaux films ont désormais dans les cartons avec deux scénaristes différents et ils seront développés en même temps .

Transformers veut secouer la franchise

Les Autobots et les Decepticons n’ont donc pas encore fini d’attiser les passions des fans. Leurs prochaines aventures pourraient être imaginées par Joby Harold (King Arthur, Army of The Dead) et James Vanderbiltz (Zodiac, The Amazing Spider-Man). Deux styles très différents qui devraient permettre d’avoir « l’opportunité de construire plusieurs histoires dans la franchise ».

Selon les informations qui circulent, un des épisodes s’inscrirait dans la continuité des films réalisés par Michael Bay (qui ne devrait pas rempiler) et l’autre constitue plutôt une réinvention de l’univers de Transformers. On ignore si les deux films seront développés dans tous les cas de façon indépendante ou bien s’ils sont en compétition et qu’il ne pourra en rester qu’un. Bien entendu, aucun des projets n’a de réalisateur ou encore de casting à l’heure actuelle .

Pour les studios Paramount, il y a un vrai défi à relever. Paradoxalement, le dernier film sorti, Bumblebee, qui est un reboot de la saga, centré l’Autobot jaune s’est révélé être un véritable succès d’un point de vue des critiques, mais un échec commercial. Lors de sa sortie, beaucoup ont attribué cet échec aux difficultés de l’univers Transformers à convaincre de nouveau son public. Reste à savoir s’il est encore possible de sauver la saga….