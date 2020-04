Trottinettes, Smartphones, Aspirateurs robots… tout Xiaomi à prix cassé sur eBay

Dans notre sélection, vous retrouverez plusieurs produits phares de Xiaomi, mais sachez que le coupon s’applique sur un nombre conséquent de produits. Toutes les références présentées dans ce top eBay Xiaomi sont vendues par des boutiques validées par le marchand, via la « garantie clien eBay ». C’est parti pour notre top 5 des offres pour le Mi Festival sur eBay.

Attention, les quantités peuvent très vite être écoulées.

La trottinette électrique Xiaomi M365 à 254€ seulement

Les réductions sur la M365 sont de plus en plus rares, et cette offre eBay est pour nous la meilleure de toute l’opération Mi Festival. Avec le code promo PFMIFAN15 vous faites tomber le prix à 254€ seulement, ce qui est le prix le plus agressif possible sur ce modèle qui a démocratisé la trottinette électrique en France.

La M365 monte jusqu’à 25 km/h, et possède une autonomie de 30km (sur la base d’un utilisateur pesant 70kg). Elle possède des freins à disque, un phare de 1,1W à l’avant et un feu arrière rouge. Elle est certifiée IP54 (il est toujours déconseillé de rouler sous la pluie).

Elle pèse 12,5kg et peut être repliée, le guidon venant se fixer sur le garde-boue. C’est le modèle le plus populaire du marché, et une grande partie des trottinettes en libre service l’utilisent. En parlant de cela, si vous utilisez chaque jour les services comme Lime ou Bird, un achat sera très vite rentabilisé. Si vous êtes un utilisateur de service comme Lime ou Bird, acheter votre propre trottinette est très rapidement amorti.

Le Redmi Note 8 Pro à moins de 200€ 🔥

C’est la référence absolue sur l’entrée de gamme, avec un rapport qualité-prix qui défie toute concurrence. Avec le code promo PFMIFAN15 le Redmi Note 8 Pro avec 6 Go de RAM et 64 Go de stockage chute à 194€ seulement. Le modèle est expédié depuis la France, et le Redmi Note 8 Pro se démarque de la concurrence sur ce segment avec son superbe écran. Dans notre test, le Note 8 Pro a reçu la note moyenne de 8,8 sur 10, avec une autonomie au top, et un excellent rapport qualité-prix.

D’autres modèles sont disponibles pour le Mi Fan Festival, comme la version avec 128 Go de stockage qui tombe à 211€. La version plus abordable, le Redmi Note 8 est aussi à prix cassé, à 143€ seulement. Des modèles plus haut de gamme, comme le Mi 9T sont aussi en promotion, un seul conseil, visitez la page dédiée aux offres pour ne rien rater !

Les aspirateurs Xiaomi à des prix de folie

Comme pour les trottinettes électriques, Xiaomi a su s’imposer comme une marque leader sur le marché des aspirateurs robots. Son premier modèle, le Mi Robot, reste une vraie référence. Il est en promotion à 216€ seulement pendant le Mi Fan Festival, grâce au code PFMIFAN15.

Pour un prix mini, il propose toutes les fonctionnalités des robots haut de gamme avec plusieurs modes d’aspirations, un bruit faible, une autonomie qui couvrira largement des appartements de 100m2 et la connexion en Wi-Fi. Grâce à cette dernière, vous pouvez lancer à n’importe quel moment le nettoyage chez vous.

Si vous cherchez un modèle plus récent, le Roborock S50 est aussi à un tarif jamais vu, à 279€ seulement. SI vous pouvez vous le permettre, on vous conseille fortement d’opter pour ce modèle, qui est d’une part plus récent, mais propose surtout un mode serpillière, qui est un vrai plus.

Le Mi Fan Festival dure du 2 avril au 15 avril, et la quasi-totalité des produits de la marque est en promotion. Les offres sont disponibles, tant que les quantités sont là, et certaines références n’ont que très peu de stocks, soyez rapide si vous ne voulez pas passer à côté de la promo idéale.

