On a trouvé le produit le plus inutile de l’IFA 2019 : Qoobo

Commençons par le début : Yukai Engineering est une startup… Japonaise. Installée au stand 210 de l’IFA Next, cette entreprise répond en fait à un vrai problème ! Je m’explique : dans le pays du soleil levant, il est dur et rare de réussir à trouver un grand appartement dont le loyer ne soit pas exorbitant. Si vous habitez à Paris, vous connaissez sûrement le même problème.

De ce fait, peu de citoyens peuvent se permettre de vivre avec un chat, l’animal demandant tout de même un minimum d’espace pour se sentir à l’aise. Et c’est là (si, si) que Qoobo se présente comme une solution : il suffit de lui faire quelques gratouilles pour qu’il remue la queue, tel un chien content de pouvoir enfin sortir de chez lui.

Le robot qui n’est pas un vrai chat

Si l’idée est vraiment très originale, rentrons tout de même dans le détail. Il suffit en fait de caresser le robot pour l’activer, et selon le site de Yukai, un réel effet thérapeutique en résulterait. Et quand on connaît l’histoire de l’effet placebo… Il n’y a pas de doute.

On relèvera malgré tout quelques incohérences : si le coussin Qoobo fait effectivement la taille d’un félidé, il s’exprime comme un canidé. En effet, on sait depuis longtemps que les chats remuent la queue pour exprimer leur mécontentement -la plupart du temps du moins-.

Fiche technique de Qoobo

Avec une autonomie de 8 heures, il sera donc tout de même nécessaire de recharger cet animal de compagnie imaginaire de temps à autre. Pesant 1 kg, l’appareil est vraiment très doux au toucher et tient dans les bras : pour l’avoir testé rapidement, je confirme qu’il est très agréable à prendre en main.

Le prix quant à lui, affiche 149 $ au compteur, soit un peu plus de 130 euros. Connaissez-vous des amis qui pourraient vraiment s’offrir Qoobo ?