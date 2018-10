On a trouvé qui aurait pu résister à Thanos

Place à Deadpool pour battre Thanos ?

Avant de commencer la lecture de cet article, on doit vous prévenir qu’il contient des spoilers sur le dernier film des Avengers et d’autres parties du MCU ou de films de super-héros. Si vous continuez la lecture, interdit donc de vous plaindre…

Vous vous souvenez à la fin du dernier film Avengers quand Thanos claque des doigts ? La moitié de l’humanité (et plus) disparaît en un instant. Y compris parmi les super-héros qui sont nombreux à mourir. Mais quelqu’un aurait-il pu lui résister vraiment ? Un super-héros « actuel » vient bien sûr à l’esprit, il s’agit de Deadpool.

Un journaliste de Variety a posé la question à Kevin Feige, le patron du studio Marvel. Ce n’est pas le genre de détail qui va changer la face du monde mais c’est plutôt drôle. Voici sa réponse.

C’est une très bonne question. Personne ne me l’a d’ailleurs encore posé. Je veux dire, techniquement parlant, il ne fait pas partie du MCU. Donc, comme il ne fait pas partie de cet univers cinématographique, cela signifie qu’il n’a pas été affecté. Probablement.

Did Deadpool survive "Infinity War"? Marvel Studios chief Kevin Feige weighs in https://t.co/e1uhd6kWaS #Britannias pic.twitter.com/RBV1MjNVZp — Variety (@Variety) October 27, 2018

Une promesse pour l’avenir ?

On pourrait en rester là sur cette révélation sans importance. Mais c’est le contexte qui est important. Si Deadpool ne fait pas partie du MCU pour l’instant, cela devrait bientôt changer. En effet, après le rachat de la Fox par Disney, la fusion de tout ce petit monde est bel et bien au programme pour donner naissance à un gigantesque univers étendu. Le plus grand de l’histoire du cinéma.

Potentiellement, on pourrait donc voir Deadpool ou les X-Men rejoindre Black Panther et Ant-Man. Après Spider-Man ramené par un accord avec Sony, l’idée à de quoi faire saliver les fans. DC Comics peut aussi trembler en voyant ce titan bien plus fort que Thanos rassembler ses forces. ..

Source