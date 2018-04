Trump attaque Amazon, les actions en bourse de l’entreprise chutent de 7%

Amazon, entreprise à laquelle tout semble réussir, vient de passer ses plus mauvaises heures de l’année. L’action en bourse de la société a chuté de 7 % en moins de 24 heures, correspondant à une perte de plus de 50 milliards de dollars de sa capitalisation boursière. La raison ? Un tweet très agressif du président Trump, qui laisse sous-entendre la préparation d’un dossier anti-trust à l’encontre du géant.

Trump

I have stated my concerns with Amazon long before the Election. Unlike others, they pay little or no taxes to state & local governments, use our Postal System as their Delivery Boy (causing tremendous loss to the U.S.), and are putting many thousands of retailers out of business!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 mars 2018