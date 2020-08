Trump prolonge le délai pour l’acquisition de TikTok par Microsoft

Après avoir sanctionné Huawei, Washington s’en prend à TikTok. Le réseau social est devenu extrêmement populaire aux États-Unis. Mais comme celui-ci est proposé par une société chinoise, appelée ByteDance, cela préoccupe les autorités américaines.

L’administration Trump menace de bannir TikTok. Mais le réseau social pourrait cependant éviter ce bannissement s’il est racheté par une société américaine. Et initialement, le délai accordé était de 45 jours. Mais comme le rapporte le site The Verge, Washington a décidé de prolonger ce délai à 90 jours, via un décret signé par Donald Trump.

Plus de temps pour Microsoft ?

Actuellement, le candidat le plus sérieux pour une acquisition de TikTok est Microsoft. La firme de Redmond a déjà officialisé son intention de racheter le réseau social. « Les deux sociétés ont notifié leur intention d’explorer une proposition préliminaire qui impliquerait un achat du service TikTok aux États-Unis, au Canada, en Australie et en Nouvelle-Zélande et conduirait Microsoft à posséder et à exploiter TikTok sur ces marchés. Microsoft peut inviter d’autres investisseurs américains à participer en minorité à cet achat », peut-on lire dans un billet publié par Microsoft début aout.

Cependant, Microsoft avait également précisé que les discussions avec ByteDance devraient être terminées avant l’expiration du premier délai accordé par Donald Trump. Et on ne sait pas ce qui a motivé Washington à accorder un nouveau délai de 90 jours au lieu des 45 jours précédemment annoncés.

En tout cas, on notera que d’après les rumeurs, une autre entreprise serait intéressée par une acquisition de TikTok : Twitter. D’après certaines sources, la plateforme de microblogging aurait également discuté avec ByteDance sur un projet d’acquisition. Cependant, les chances pour que TikTok soit (même en partie) racheté par Twitter seraient minces, car Twitter n’aurait pas les moyens de surenchérir face à une offre de Microsoft.

Et pendant que des discussions ont lieu au sujet d’une acquisition de TikTok, Facebook et Snap auraient quant à eux eu des discussions avec un concurrent de l’application : Dubsmash. Sinon, pour rappel, Facebook propose déjà une fonctionnalité similaire à TikTok sur Instagram.