Facebook et Snapchat seraient intéressés par Dubsmash pour remplacer TikTok

Alors que TikTok est depuis quelque temps dans la tourmente, à cause de la décision prise par le gouvernement américain, de potentiels remplaçants commencent à apparaître pour ne pas laisser les créateurs de contenu sans plateforme. Si Instagram a tenté de reprendre le flambeau en présentant sa nouvelle fonctionnalité Reels et bien d’autres similaires à ce propose TikTok, deux autres applications se démarquent. Il s’agit de Triller et Dubsmash.

Triller existe depuis 2015 et a connu un immense succès dernièrement lorsque l’Inde a pris la décision de bannir TikTok et 60 autres applications développées en Chine. Triller a une stratégie de communication assez classique qui consiste à signer des partenariats avec des célébrités pour promouvoir sa plateforme, en l’occurrence les Migos, Marshmello, et d’autres festivals. En face, nous retrouvons une application qui a déjà connu son heure de gloire par le passé : Dubsmash. Cette application originaire d’Allemagne a rapidement conquis plusieurs millions de personnes en 2014, grâce à un concept fort qui est de remplacer sa voix par une réplique culte ou par les paroles d’une chanson.

Le retour gagnant de Dubsmash.

Depuis peu, Dubsmash revient sur le devant de la scène après des années d’oubli. Certains considèrent même cette plateforme comme le grand favori pour remplacer TikTok. C’est sûrement pour cela que Facebook et Snapchat auraient ouvert les discussions avec les fondateurs de Dubsmash pour potentiellement racheter l’application et son concept. Pour le moment, ni Snapchat, ni Facebook, et encore moins Dubsmash n’ont voulu commenter la situation. En parallèle, les deux réseaux sociaux continuent de s’inspirer fortement de TikTok pour récupérer un maximum de nouveaux utilisateurs. Comme nous l’avons dit, Facebook mise sur Instagram pour prendre la relève, tandis que Snapchat copie sans scrupule le concept de l’application chinoise à succès.

Il est important de préciser que Dubsmash est le précurseur de ce format qui a propulsé TikTok au sommet. Ce concept a ensuite été repris par Musical.ly qui a été racheté par Bytedance, la maison mère de TikTok.