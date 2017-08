Tuto du lundi : faire des vidéos à fond flou, effet « bokeh » avec l’iPhone

Un truc inédit qui permet de faire des vidéos avec une impression de profondeur de champ sur son iPhone

(un Tuto du mardi publié en avance pour cause de pont)

L’iPhone 7 Plus est arrivé fin 2016 avec une fonctionnalité nouvelle (mais déjà présente sur certains smartphones Android) : un double capteur photo qui permet des clichés en mode Portrait reproduisant un effet « bokeh », en jouant de façon logicielle sur la profondeur de champ. Le rendu, même si les puristes le jugent imparfait, peut être très flatteur au point d’évoquer celui d’un appareil reflex.

Mais cette option ne s’applique pour l’instant malheureusement qu’aux photos, et on attend avec curiosité une mise à jour de l’application Photo iOS qui étendrait cet effet à la vidéo. Aucune annonce dans ce sens pour le moment, et ce n’est visiblement pas au programme non plus pour iOS 11. Il faut dire que le traitement informatique de cet effet sur une vidéo serait certainement beaucoup plus complexe et gourmand en ressources que sur une photo fixe.

Filmer avec effet profondeur de champ sur iPhone

Il semblerait cependant qu’il y existe une autre voie pour générer un fond flou sur une vidéo, c’est celle de la réalité augmentée. C’est l’option qu’a choisie Facebook. Dans les dernières versions de son application iPhone, le réseau social propose de nombreux filtres qui permettent de se parer de différents ornements (lunettes, chapeaux, pilosités diverses…) mais aussi des effets plus subtils. Parmi ceux-ci, un drôle de filtre vient de faire son apparition, qui permet de filmer des vidéos avec un fond flouté. A l’origine disponible uniquement pour les stories, ce filtre soit désormais disponible pour les Facebook Live, ce qui permet donc également d’enregistrer une vidéo dans la pellicule de son iPhone sans forcément faire un Live. J’ai testé (voir vidéo en haut de ce post) et le résultat est étonnant, même si le rendu est encore loin d’être parfait, avec un flou qui « bave » un peu. Mais dans de bonnes conditions de luminosité, vous pouvez vous amuser à faire un live en mode selfie-vidéo qui ressemble déjà plus à un truc professionnel, pour peu que vous vous postiez devant un fond adapté (naturel, coloré, paysage urbain, bureau…). Ou tout simplement, pour ceux qui n’ont pas d’iPhone 7 Plus, faire un portrait avec effet de profondeur de champ.

Pour y accéder, lancez l’app Facebook sur votre iPhone, cliquez sur En direct, puis sur la baguette magique en bas à gauche, puis sur les trois petits étoiles, et cherchez l’icône. Si ce n’est pas pour un Live mais juste pour enregistrer une vidéo pour la diffuser ailleurs et plus tard, pensez à régler vos paramètres de diffusion Facebook sur « Moi uniquement », puis à enregistrer la vidéo dans votre pellicule.

Il ne vous reste plus qu’à passer au maquillage et à vous les vidéos hollywoodiennes. Enfin, je me comprends.

Notez que j’ai cherché la même fonctionnalité sur Android, mais malheureusement pour le moment elle ne semble pas disponible, même avec la dernière version de l’application Facebook. En tout cas pas sur mon Sony Xperia X.