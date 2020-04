Twitch prend de nouvelles mesures contre les utilisateurs toxiques

On peut passer des heures sur Twitch à regarder des streamers de grand talent et à échanger avec la communauté. C’est une expérience très largement enrichissante et cela peut même faire beaucoup de bien dans la période de confinement que nous connaissons. Comme toujours sur Internet, ces bons moments peuvent être gâchés par des éléments toxiques dont le comportement peut même parfois virer sur des formes de harcèlement beaucoup plus graves.

Il est depuis longtemps possible de bannir ce type d’individus mais ces derniers reviennent assez facilement, par exemple en se créant de nouveaux comptes. Pour lutter contre ce phénomène, Twitch a décidé de recourir à une technique plus avancé dite du « shadowban ». La compagnie s’en est expliquée sur son compte Twitter :

— Twitch Support (@TwitchSupport) March 27, 2020