Twitch signe un accord historique avec la Sacem pour soutenir les créateurs

Finalement, ZeratoR a été entendu. Il faut dire que le célèbre streamer n’est pas le seul à avoir manifesté son incompréhension vis-à-vis des récentes mesures prises par Twitch concernant la gestion de la musique lors des lives.

J’ai proposé il y a 2 ans a Twitch de discuter avec la SACEM pour que les streamers puissent diffuser de la musique moyennant un forfait payant mensuel (comme les bars/restaurants). Aucune nouvelle. Comme j’étais le seul à proposer je pense qu’ils ont OSEF. À voir maintenant… — ZeratoR (@ZeratoR) June 8, 2020

Un accord important pour Twitch et la Sacem.

Aujourd’hui, la plateforme de live streaming détenue par Amazon vient d’annoncer un accord avec la Sacem permettant de rémunérer les auteurs, compositeurs et éditeurs membres de la Sacem lorsque leur musique est partagée ou diffusée en live. Si cette annonce devrait soulager les streamers, elle va surtout faire beaucoup de bien aux artistes en cette période où les concerts sont annulés et les tournées à l’arrêt.

Twitch propose de nouvelles expériences musicales partagées. Les artistes peuvent interagir avec leurs fans au travers de FAQ, de jeux vidéo, de cours de production et bien d’autres services. Cet accord entre Twitch et la Sacem devrait marquer un tournant dans la manière de faire vivre la musique en live.

Jean-Noël Tronc, PDG de la Sacem, déclare : « Au sein de la communauté de la Sacem, nous avons pu constater que des artistes se tournent de plus en plus vers Twitch pour accroître leur présence et rencontrer leurs fans. Ce partenariat avec un acteur dynamique et innovant comme Twitch démontre la capacité de la Sacem à s’adapter en permanence aux nouvelles façons de produire et de consommer de la musique. Nous sommes impatients de promouvoir les œuvres de nos auteurs, compositeurs et éditeurs, et d’élargir notre soutien aux créateurs, partout où leur musique est partagée. »