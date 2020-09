Ninja est officiellement de retour sur Twitch, avec un nouveau contrat d’exclusivité

Rappelez vous, en 2019, le streamer Tyler « Ninja » Blevins annonçait son départ de Twitch pour rejoindre la plateforme de streaming de Microsoft, Mixer. Selon certains, le contrat d’exclusivité s’accompagnait alors d’un chèque de 30 millions de dollars… Toutefois, cet été, Microsoft a mis un terme à Mixer, libérant alors le streamer (ainsi que toutes les autres recrues) de toutes ses obligations.

Ninja retombe dans les bras de son ex, Twitch

Libéré de toute contrainte contractuelle, le streamer était alors libre de diffuser son contenu sur la plateforme de son choix, avec notamment YouTube ou encore Facebook Gaming. Toutefois, il y a quelques heures, Ninja et Twitch ont tous deux annoncé fièrement le retour du streamer dans les bras de la plateforme d’Amazon.

Tyler « Ninja » Blevins explique : « J’ai vraiment pris mon temps pour décider quelle était la meilleure plateforme et Twitch m’a beaucoup soutenu tout au long de ce processus et a compris mes objectifs de carrière généraux. » Une belle opération donc pour Ninja, qui a pu récupérer un (gros) chèque de la part de Microsoft en 2019, tout en revenant sur la meilleure plateforme de streaming dès l’année suivante.

Evidemment, on ne sait pas quelle sont les clauses du contrat d’exclusivité qui lie Twitch à Ninja, si ce n’est qu’il s’agit d’un contrat de plusieurs années. Rappelons que depuis quelques années maintenant, le streamer, adepte de Fortnite, multiplie les (juteux) contrats, avec Microsoft l’an dernier, mais aussi avec Adidas, dont il est ambassadeur, sans compter les produits dérivés.

Sur Twitch, Ninja compte un peu plus de 15 millions d’abonnés, et ses récentes diffusions sur Twitch ont cumulé plus de 100 000 abonnés. Rappelons qu’avant d’être une star de Fortnite, Ninja était un adepte de Halo, ce qui avait d’ailleurs motivé son départ du côté de chez Mixer.