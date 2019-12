Ubisoft propose un RPG gratuit et totalement décentralisé via la blockchain

Lorsque l’on parle de la blockchain, on fait souvent référence au Bitcoin. Mais cette technologie de stockage peut servir pour de nombreuses autres applications. Nous évoquions récemment le cas de ce nouveau-né brésilien dont l’acte de naissance a été enregistré via la blockchain. C’est désormais Ubisoft qui a décidé de s’en servir pour un tout autre autre usage.

L’entreprise française a en effet demandé à la start-up Planetarium de concevoir Nine Chronicles, un RPG totalement décentralisé. Oublié donc le serveur central et ses pannes récurrentes, place à un réseau autonome. Plus concrètement, les deux entreprises pourraient même mettre la clé sous la porte et le jeu serait toujours en état de fonctionnement.

Une expérience innovante

Les concepteurs comptent financer leur projet en mettant en vente certains objets exclusifs que l’on pourra échanger ou revendre. Il faut noter que d’autres personnes pourront également les proposer aux joueurs mais l’équipe espère bien s’en sortir en misant sur son savoir-faire.

Le studio va plus loin dans la confiance faite aux utilisateurs puisque le jeu est open-source. Tous le monde peut l’éditer à souhait et en créer sa propre version voire son propre réseau privé. C’est une expérimentation et l’on pourra donc observer sur la durée comment tout cela évolue. Les développeurs risquent en effet d’avoir des difficultés pour résoudre les problèmes détectés. De même, on peut se demander si les joueurs sont bien armés pour pouvoir modifier le jeu à leur guise.

Au final, on pourrait se retrouver avec des milliers de versions de Nine Chronicles, totalement incompatibles et fonctionnant chacune sur des réseaux privés. Mais qui sait si l’on aura pas aussi en parallèle une version centrale où on laisse les développeurs faire progresser leur jeu. C’est donc une expérience assez novatrice à laquelle se livre Ubisoft et l’évolution de Nine Chronicles sera très intéressante à suivre.