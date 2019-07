Un centre de massage avec réalité virtuelle ouvre ses portes à Los Angeles

A Los Angeles, un centre équipé de fauteuils de massage automatisés propose à ses clients de s’évader en réalité virtuelle (VR) pendant que leurs douleurs sont soulagées.

Un massage immersif grâce à la réalité virtuelle

La réalité virtuelle ne se limite pas aux jeux comme beaucoup de personnes le pensent. La VR est très utilisée dans de nombreux autres domaines, comme la formation, la recherche, le design, la médecine, etc. Son potentiel immersif peut tromper le cerveau (uniquement en utilisant la vue et l’ouïe) et lui faire croire qu’il est en train de vivre une expérience qui, en réalité, n’existe pas. Cette faculté d’immersion est désormais utilisée par un centre de massage américain.

Concrètement, les clients du centre de Los Angeles se placent dans un confortable fauteuil de massage, choisissent un environnement relaxant en réalité virtuelle et enfilent un casque VR. Leur esprit peut ainsi s’évader dans des paysages relaxants alors qu’ils se soulagent de douleurs de dos. Les fauteuils de massage automatiques utilisent des systèmes de boules qui glissent le long du dos, des épaules et de la nuque, ainsi que des systèmes de gonflage dégonflage pour les jambes, le tout dans une position très confortable avec le siège incliné.

Il s’agit du tout premier centre de massage doté de réalité virtuelle. Les clients peuvent choisir entre dix environnements VR différents. Parmi ceux-ci, un sauna, un étang de carpes koï, un chalet de montagne avec un feu qui crépite, etc. Pour approfondir encore la sensation d’immersion, des parfums liés au contenu choisi sont libérés.

Un centre de massage original

Bien évidemment, le centre de massage joue la carte de la nouveauté. Un massage dans un fauteuil est assez rapide et ne vaut pas un véritable massage prodigué par un masseur. Cependant, c’est une très bonne stratégie pour les personnes stressées et pressées. Le centre de massage en réalité virtuelle se trouve dans une galerie commerciale très fréquentée. Idéal pour fuir, le temps de quelques minutes, le tumulte de la ville de Los Angeles.