Un FarCry en approche autour de Vaas ?

Je t’ai déjà donné la définition que j’ai… Du mot folie ? Tous les joueurs de FarCry 3 reconnaîtront cette phrase si mythique. Une réplique sortie tout droit du comédien Michael Mando, l’acteur qui prête ses traits et sa voix à l’incroyable Vaas Monténégro, l’iconique méchant du jeu FarCry 3 (Ubisoft-2012). Depuis la sortie du jeu, les choses ont bien évolué pour Michael Mando qui réalise une jolie carrière.

Dernièrement, c’est dans des séries comme Better Caul Saul ou encore Orphan Black que nous avons pu le voir. Et pour pouvoir échanger avec ses fans, l’acteur a ouvert un channel sur Reddit afin d’échanger avec eux. C’est au cours de quelques échanges que notre cher Michael Mando a littéralement hypé les joueurs !

FarCry – Le retour de Vaas ?

Il est considéré comme le meilleur antagoniste de la saga FarCry, loin devant Pagan Min (FarCry 4), Joseph Seed (FarCry 5) ou encore dernièrement les sœurs Mickey et Lou (FarCry New Dawn). Vaas Montenegro est incroyable et apporte clairement un gros plus à FarCry 3 qui est déjà très bon. Et si, pour notre plus grand plaisir, on voyait Vaas revenir prochainement dans un nouvel opus de FarCry… Sur next-gen ?

Lors de sa session de questions/réponses sur Reddit, Michael Mando a clairement donné un espoir aux fans en leur disant que ce personnage compte beaucoup pour lui et que peut-être, il serait amené à reprendre ce rôle prochainement.

Merci beaucoup ! Vaas est mon animal totem – avoir aidé à créer ce personnage restera à jamais cher à mon coeur. Je suis toujours reconnu comme Vaas et je sens toujours un amour débordant pour lui. Cela me rend très heureux. Qui sait… Peut-être que je reprendrai le rôle très bientôt ? :p

Alors bien entendu, cela ne confirme rien. Car même si un nouveau FarCry était en préparation, Michael Mando serait sous NDA et ne pourrait donc pas en parler si librement. Cependant, cela ne veut pas dire que l’on y pense pas du côté de chez Ubisoft. La bonne nouvelle, c’est que FarCry 3 est déjà sorti en version « Remastered » sur PC, PS4 et Xbox One, alors l’acteur ne peut pas teaser l’arrivée d’un Remastered. Cette déclaration n’est pas là pour faire jolie, et cela donne du coup pas mal de beaux espoirs sur PS5 et Xbox Series X.