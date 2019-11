Un film d’animation Crash Bandicoot en préparation du côté de Sony ?

L’année 2020 sera-t-elle l’année de Crash Bandicoot ? En tout cas, cette fin d’année 2019 est assez mouvementée ! Il y a quelques jours, des rumeurs nous donnaient espoirs d’un retour du marsupial dans un jeu vidéo inédit. Mais il se pourrait que le bandicoot soit de retour également au cinéma ! Car oui, Sony travaillerait sur un nouveau film d’animation !

Crash Bandicoot à la poursuite de Cortex !

Selon le site We Got This Covered, Sony travaillerait sur une adaptation en film d’animation. Le site s’appuie sur des sources anonymes pour annoncer que Sony Pictures serait en train de préparer un film d’animation sur Crash Bandicoot. D’après We Got This Covered, ces sources-là seraient celles qui ont annoncé le nom du réalisateur du film Aladdin de ce printemps ainsi que le retour de Bill Murray dans le prochain Ghostbusters 3.

D’après les premières informations, cet animé Crash Bandicoot devrait mettre en scène le marsupial à la poursuite du Dr Neo Cortex afin de l’arrêter avant que ce dernier fasse un mauvais coup ! Avec l’ouverture de PlayStation Productions en mai dernier, on pourrait penser que ce film d’animation soit entre de bonnes mains s’il venait à être mis en place.

2020, l’année du Bandicoot ?

Cette semaine, des rumeurs annonçaient que Crash Bandicoot serait de retour dès l’année 2020 via un nouvel opus inédit. Selon les premières rumeurs, Crash Bandicoot Worlds serait ce nouveau jeu dont l’annonce serait prévue pour le 12 décembre 2019 et la cérémonie Game Awards.

Depuis, d’autres rumeurs sont apparues sur la toile puisque le nouveau design de Crash Bandicoot aurait été déjà dévoilé par Sony. Un design très proche du Crash Bandicoot de la N-Sane Trilogy ou de Crash Team Racing Nitro Fueled.

Depuis son retour en 2016, Crash et PlayStation semblent plutôt proches. L’exclusivité temporaire d’un an pour la N-Sane Trilogy, le contenu exclusif pour CTR Nitro Fueled, et le potentiel nouveau design de Crash Bandicoot. Ainsi la rumeur de voir un film d’animation produit par PlayStation ne serait pas une chose impossible.

Il ne reste plus qu’à patienter encore quelques jours maintenant pour voir si les rumeurs autour du jeu sont vraies.