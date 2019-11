Crash Bandicoot pourrait effectuer son grand retour avec l’annonce d’un jeu inédit aux Game Awards

Crash Bandicoot est incontestablement l’une des plus emblématiques mascottes du jeu vidéo avec Mario, Sonic, ou encore Spyro. Le marsupial qui a commencé son aventure en 1996 sur PlayStation a connu une longue traversée du désert depuis 2008 après une série de jeux pas vraiment à la hauteur. Cependant, notre bandicoot préféré a effectué un premier retour en force en juin 2017 avec une très bonne compilation sur PS4, la N-Sane Trilogy, qui fut portée sur Xbox One, Switch et PC en 2018.

Suite à l’énorme succès de la compilation (plus de 10 millions d’exemplaires écoulés), Activision a annoncé que d’autres remastered ou de nouveaux jeux seraient une possibilité. Fin 2018, lors des Game Awards, le remake de CTR, Crash Team Racing Nitro Fueled fut annoncée. Sortie en juin, ce remake fut également un énorme succès.

D’après de nombreuses rumeurs qui commencent à devenir de plus en plus pertinentes, un nouveau jeu Crash Bandicoot inédit serait sur le point d’être annoncé lors des prochains Games Awards le 12 décembre prochain.

Tout part donc des déclarations d’Activision qui avait annoncé que de nouveaux remastered, ou le développement de jeux inédits étaient une possibilité si les deux remastered étaient un succès. Ensuite, les choses se sont accélérées il y a quelques semaines lors de la publication de la nouvelle publicité de la PlayStation 4.

Dans cette vidéo, on peut voir Crash, sa sœur Coco et son pire ennemi Cortex faire une course de kart dans un parking pour la promotion de CTR Nitro Fueled. Derrière Cortex en arrière-plan, les fans ont remarqué la présence d’un mystérieux masque qui n’avait jamais été vu dans l’ensemble des jeux Crash Bandicoot à ce jour. Pour les fans, il n’y avait aucun doute sur le fait que cela soit un teasing, comme cela avait été le cas en 2013.

En effet, dans cette vidéo cette fois, qui est la publicité de lancement de la PS4 en novembre 2013, on pouvait voir à la fin un premier teasing avec une poubelle qui représentait les derniers échecs de Crash Bandicoot. Un panneau avec l’ombre du marsupial, une flèche vers le haut pour signifier le grand retour, et un panneau de priorité qui nous rappelle le logo de Sony Interactive Entertainment.

Depuis, une première fuite sur les forums 4Chan a indiqué qu’un certain Crash Bandicoot Worlds serait en développement du côté d’Activision avec aux commandes Vicarious Vision (les développeurs de la N-Sane Trilogy) ainsi que de Toys For Bob (les développeurs de la Spyro Reignited Trilogy).

Bien que ce logo n’est pas confirmé en tant que logo officiel, les rumeurs de 4Chan annonçaient qu’il s’agirait d’un nouveau jeu inédit, avec de nouveaux ennemis, et des zones en monde semi-ouvert. Enfin, le dernier fait en date vient de l’insider Sabi, relayait par l’internaute Mister Pixel, qui indique tout simplement qu’un nouveau jeu Crash Bandicoot est en développement.

Heard from a good Acti connection that Activision does have a new Crash game coming. And no, not specifically that 4chan leak that included World. Can’t deconfirm World, just know that’s not what I’m talking about. Vicarious seems to be it, but can’t be 100% on that part.

— Sabi (@New_WabiSabi) November 20, 2019