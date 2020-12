Un forfait 5G (130 Go) à 24,99€/mois chez Bouygues Telecom

La 5G arrive en France, et les opérateurs commencent évidemment à dégainer leurs premières offres pour accompagner le lancement de ce réseau mobile nouvelle génération. Evidemment, pour en profiter, rappelons qu’il faut impérativement disposer d’un smartphone compatible avec la précieuse 5G.

Découvrir le forfait 5G B&You à 24,99€/mois

La 5G aussi chez B&You

Si tel est le cas, alors vous serez peut-être intéressé par le nouveau forfait 5G proposé par Bouygues Telecom, via sa filiale low-cost B&You. L’opérateur propose en effet un forfait 5G qui inclut un total de 130 Go de data, dont 15 Go utilisables en Europe et DOM. A cela s’ajoutent évidemment les appels et SMS illimités, ainsi que 3 mois d’abonnement à Spotify.

Un forfait sans engagement (B&You oblige) disponible dès à présent, et disponible jusqu’au 16 décembre selon l’opérateur. Côté tarif, le forfait 5G de B&You est affiché à 24,99€/mois.

Côté couverture, rappelons que Bouygues Telecom couvre depuis aujourd’hui de nombreuses grandes villes françaises en 5G. C’est le cas notamment de Nice, Cannes, Lyon, Montpellier, Avignon, Remins, Dijon, Nancy… D’autres grandes villes seront concernées prochainement, avec pour objectif une couverture nationale en 5G d’ici la fin de l’année prochaine.

Rappelons que la 5G ne dévoilera pas son plein potentiel immédiatement, et que le réseau mobile nouvelle génération évoluera progressivement au fil des mois. Ainsi, le débit 5G pourrait augmenter au fil des mois, en fonction des améliorations apportées au réseau. Evidemment, outre B&You, Bouygues Telecom propose également ses forfaits 5G, à partir de 15,99€/mois pour la version 50 Go, mais avec un engagement de 12 mois.