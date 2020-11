Bouygues Telecom annonce une date officielle pour le déploiement de son réseau 5G

Les opérateurs français sont sur le pied de guerre, la 5G c’est pour très bientôt. Pour le moment, seuls Orange et Bouygues Telecom ont présenté leurs forfaits mobiles compatibles 5G. Orange a frappé très fort en présentant des offres 5G à partir de 24,99 euros par mois pendant 12 mois, puis 29,99 euros par mois. De son côté, Bouygues Telecom n’est pas trop mal positionné puisque son forfait le plus accessible sera à 26,99 euros pour la première année, et 41,99 euros par la suite.

En France, il n’y a pas deux, mais bien quatre opérateurs majeurs. Si pour le moment nous connaissons les offres de seulement deux d’entre eux, SFR ne devrait pas tarder à présenter les siennes. SFR devrait proposer quatre forfaits 5G, avec un prix de départ fixé à 40 euros par mois. L’opérateur demanderait également un engagement sur 12 mois pour pouvoir profiter de ses offres, sans prix d’appel pour la première année.

En ce qui concerne le dernier opérateur, Free, Thomas Reynaud, son directeur général, évoquait sur le plateau de BFM Business le lancement des premières offres « dans les prochaines semaines. »

Bouygues Telecom prend les devants

Quoiqu’il en soit, Bouygues Telecom ne compte pas attendre tout le monde et s’apprête à déployer son réseau 5G le 1er décembre 2020. Pascal Grangé, le directeur financier du groupe, a officialisé cette information lors de la présentation des derniers résultats trimestriels. M. Grangé a également annoncé que l’objectif est de proposer une couverture sur l’ensemble du territoire français d’ici un an.

Pour le moment, nous connaissons seulement la date de lancement, mais pas la ville concernée dès les premiers jours. Bouygues Telecom a simplement déclaré que le temps était venu de désengorger le réseau 4G en passant à la vitesse supérieure. Comme prévu, le déploiement du réseau se fera de manière progressive, au début la 5G sera accessible dans quelques grandes villes, puis évoluera au fil des semaines.

SFR déploie son réseau 5G à partir d’aujourd’hui, à Nice, mais le problème c’est que l’opérateur n’a toujours pas officialisé de forfaits. Les clients SFR ne pourront donc pas profiter du réseau dès aujourd’hui.