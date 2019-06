Cet implant cérébral améliorerait notablement la mémoire

Des scientifiques ont mis au point un implant cérébral capable de booster la mémoire de personnes souffrant de lésions cérébrales traumatiques. Les résultats sont encourageants.

Un implant cérébral qui améliore la mémoire

La science-fiction nous a abreuvé d’histoires d’hommes bioniques dopés à la technologie et aux dispositifs implantés. Des dispositifs capables de booster notre potentiel et de nous doter de capacités surhumaines. Bien que le projet décrit ici ne soit pas tout à fait de cet ordre, il n’est pas sans rappeler certaines histoires de science fiction. Il ne s’agit pas d’implanter de la mémoire supplémentaire, comme on le ferait avec un ordinateur, mais bel et bien d’un dispositif capable de stimuler la mémoire de personnes souffrant de lésions cérébrales traumatiques.

Ce sont nos confrères américains du journal économique Bloomberg qui ont dévoilé le projet au budget de 77 millions de dollars sur cinq ans conçu par le département américain de la défense avec l’Université de Pennsylvanie et l’entreprise médicale Medtronic Plc. L’objectif est de créer un implant cérébral capable de rétablir la capacité de génération de mémoire des personnes souffrant de lésions cérébrales traumatiques. Le professeur de psychologie Micheal Kahana a testé, avec succès, le dispositif sur certains patients.

Concrètement, il s’agit d’un implant cérébral qui se connecte au cortex temporal gauche. Celui-ci surveille l’activité électrique du cerveau et prévoit si une mémoire durable sera créée. Le psychologue explique ainsi : « Tout comme les météorologistes prédisent la météo en mettant dans l’environnement des capteurs qui mesurent l’humidité, la vitesse du vent et la température, nous mettons des capteurs dans le cerveau et mesurons les signaux électriques ».

Le dispositif augmente notablement la mémoire

Le scientifique a mené deux études distinctes. La première étude a démontré une augmentation constante de la mémoire de 15 à 18 %. La seconde étude sur l’homme, dotée d’une méthode plus précise, a montré une amélioration de la mémoire pouvant aller jusqu’à 37 %. Robert Hampson, l’un des principaux auteurs de l’étude, explique : « Nous examinons des questions telles que : Où sont mes clés ? Où ai-je garé la voiture ? Ai-je pris mes médicaments ? ».

Pour le moment, les tests n’ont été menés que sur des patients épileptiques disposants d’électrodes déjà implantées dans le cerveau. En effet, le dispositif mis au point actuellement ne peut être implanté dans le cerveau du fait de sa taille. Les chercheurs espèrent mettre au point un implant cérébral plus petit et obtenir une autorisation pour implanter ce dispositif, notamment auprès des centaines de milliers de militaires américains souffrant de telles lésions.