Un nouveau Mad Max (par George Miller) est en route !

Un nouveau Mad Max « bientôt«

En 2015, les fans de Mad Max (et tous les autres) découvraient l’excellent(issime ?) Fury Road en salles, par le cinéaste George Miller. Un épisode époustouflant, qui a notamment été récompensé aux Oscars par les statuettes du meilleur montage et des meilleurs décors (six Oscars au total). Dans une récente interview accordée à Deadline, George Miller a déclaré « ne pas en avoir fini avec l’histoire de Mad Max« .

En effet, s’il travaille actuellement sur Three Thousand Years of Longing, George Miller a annoncé sa volonté de poursuivre la saga Fury Road, et divers chapitres seraient à l’étude. On évoque notamment la possibilité d’un préquel, qui reviendrait en détail sur le passé de Furiosa, le personnage interprété à l’écran par Charlize Theron.

Vers un préquel Furiosa ?

Evidemment, si George Miller songe bel et bien à des nouveautés concernant l’univers Mad Max, tout cela n’est encore qu’au stade de projet, et il faudra sans doute patienter encore quelques mois/années avant d’en découvrir davantage. Le cinéaste reste pour l’heure focalisé sur son nouveau projet, qui se veut d’ailleurs l’exact opposé de Max Max, Three Thousand Years of Longing étant une histoire d’amour épique, et un film composé de nombreux dialogues.

Rappelons que George Miller était également en conflit avec Warner Bros, mais ce temps semble révolu. Cet été déjà, le réalisateur évoquait le futur de la saga Mad Max, insistant sur le fait que deux histoires étaient encore inachevées, celle de Mad Max évidemment, mais aussi celle de Furiosa. A l’époque, George Miller déclarait : « il est certain que quoi qu’il arrive, la suite verra le jour. »

Pour ce qui est de Fury Road, on se souvient que le projet avait initialement été annoncé en novembre 2006, avant de devenir un projet de film en images de synthèse en 2009, puis de devenir un duo de films en 2010… Le tournage de Mad Max Fury Road avait finalement démarré en 2012, pour une sortie en salles en 2015. Patience donc…