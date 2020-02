Un nouveau service de trottinettes électriques débarque en France

Spin est l’une des premières startups à avoir proposé des trottinettes en free floating aux États-Unis. Basée à San Francisco, cette startup est rachetée en 2018 par Ford Motor. Depuis ce rachat, l’entreprise se développe à grande vitesse en passant notamment de 24 employés à plus de 600. Spin a une réputation de confiance et de fiabilité, elle possède actuellement des trottinettes électriques dans 70 marchés constitués de villes et de campus universitaires dans tout le pays en étant parfois l’opérateur exclusif dans des dizaines de villes et d’universités.

Contrairement aux autres services comme Lime, Bird, ou Voi, Spin réfléchit davantage aux problèmes de stationnement et de recharge. L’entreprise a installé des centaines de bornes de charges Spin « Spin charging Hubs » aux États-Unis. Aujourd’hui, Spin a officiellement annoncé ses ambitions de développement à l’international en commençant par l’Europe et plus exactement l’Allemagne. Dès le printemps 2020, Spin s’installera à Cologne puis dans d’autres villes allemandes.

La startup américaine apportera sa candidature pour obtenir un permis d’exploitation dans la ville de Paris au cours des prochains mois, avant de tenter de s’implanter au Royaume-Uni. En plus de chercher des solutions à propos de l’encombrement de la voie, Spin est également très soucieux de la sécurité de ses utilisateurs avec notamment le programme Partnership Promise. Spin travaille également avec des entreprises privées, des groupes de défense et des groupes communautaires locaux pour créer une véritable solution de transport qui répond aux besoins et aux défis de chaque ville et campus universitaire.

Euwyn Poon, cofondateur et président de Spin explique : « Nous sommes convaincus que l’intégration communautaire fait partie intégrante de notre succès à long terme. C’est pourquoi nous disposons d’équipes locales dédiées à l’écoute des communautés dans lesquelles nous opérons, qui recueillent leurs commentaires afin que nous puissions offrir le meilleur service possible ».

Nous restons à l’affût de la moindre information concernant l’arrivée de Spin à Paris, nous devrions en savoir davantage dans les prochains mois.