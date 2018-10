Un Pokémon Go à la sauce chrétienne, cela donne Follow JC Go !

Follow JC GO ! est un jeu en réalité augmentée assez curieux où il faut attraper des personnages de la bible et former une équipe d’évangélisation. Un jeu pensé pour les jeunes catholiques.

Follow JC GO ! surfe sur la vague Pokémon Go

C’est à la fondation « Ramón Pané » qui est à l’origine de cette application en réalité augmentée. Baptisée « Follow JC GO ! », ce jeu reprend tout ce qui a fait l’énorme succès de Pokémon Go mais… à la sauce chrétienne. L’application AR va profiter des Journées Mondiales de la Jeunesse qui se tiendront au mois de janvier 2019 à Panama pour tenter de se faire connaître. Notez que « Follow JC GO ! » a tout de même nécessité 32.000 heures de travail et disposait d’un budget de 500.000 dollars !

L’association à la base de « Follow JC GO ! » n’a cependant pas lésiné sur le marketing. Même si l’annonce du jeu est surprenante, voire totalement WTF pour beaucoup, l’éditeur du jeu a soigné l’annonce avec la vidéo promotionnelle professionnelle visible ci-dessus. Le jeu est d’ores et déjà disponible et fonctionne sur Android et iOS. Pour le moment cependant, le jeu n’est disponible qu’en espagnol. Une version anglaise, portugaise et italienne est attendue prochainement. Aucune information cependant sur une version dans la langue de Molière.

Follow JC GO ! : cherchez des personnages de la bible et évangélisez !

Concrètement, « Follow JC GO ! » est basé sur le modèle de Niantic et son jeu Pokémon Go. Au lieu de capturer de petits monstres, il vous faudra rechercher des saints et des personnages de la bible dans votre environnement. Si vous répondez bien à des questions, ces personnages accepteront de se joindre à vous pour… créer une équipe d’évangélisation. Afin d’être en bonne santé, il vous faudra collecter aussi de la nourriture et de l’eau bénite. « Follow JC GO ! » va aussi plus loin en incitant le joueur à faire des pauses prière.

Le jeu conduira le gamer catholique vers des églises mais aussi des hôpitaux. L’application incitera aussi à faire des dons. Notez que « Follow JC GO ! » n’est pas l’œuvre du Vatican, mais de l’association catholique « Ramón Pané ». Malgré le buzz ayant entouré la sortie du jeu, le résultat est médiocre puisque la note moyenne attribuée n’est que de 3,2. Le jeu ne semble pas non plus être un gros succès puisque l’on ne recense seulement que 100.000 installations… bien loin des 100 millions de Pokémon Go.