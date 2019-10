Un saut chez Star Wars pour Brie Larson et Chris Evans ?

C’est sans doute la conséquence directe d’une super entreprise qui contrôle deux des franchises les plus importantes du cinéma. Puisque si on veut jouer chez Marvel ou dans l’univers spatiale de Star Wars, il faut aller du côté de Disney, pourquoi pas faire aussi un saut de l’un à l’autre ? C’est ce que semblent vouloir faire deux acteurs majeurs du Marvel Cinematic Universe.

Un grand bénéfice pour Star Wars

On le sait, la prochaine étape du côté de Star Wars est le 18 décembre prochain avec le film Star Wars : l’Ascension de Skywalker. L’occasion de mettre fin à une trilogie qui ne restera pas vraiment dans les annales de l’univers Star Wars. Mais, les choses pourraient changer, alors que Kevin Feige entre désormais en scène.

Le producteur roi de Marvel va gérer un projet, notamment avec Rian Johnson qui va gérer une nouvelle trilogie. Or, cette perspective semble vouloir inciter quelques acteurs à faire le saut de MArvel à Star Wars. C’est par exemple le cas de Brie Larson qui a réagi sur les réseaux sociaux avec un cliché où elle apparaît habillée en tenue de Jedi.

Did someone say Star Wars?! pic.twitter.com/e6vVm5wW2p — Brie Larson (@brielarson) September 27, 2019

Mais si Captain Marvel semble intéressée (voir plus si affinités), elle n’est pas non plus la seule. C’est ainsi Chris Evans, qui en a fini avec son rôle de Captain America qui se verrait bien aussi jouer dans un film Star Wars. C’est aussi ce qu’il a indiqué en réagissant à une publication du site spécialisé Collider.

Me. — Chris Evans (@ChrisEvans) September 27, 2019

Dans les deux cas, rien n’est fait, ou à tout le moins, rien n’est annoncé officiellement. Mais il est vrai que la perspective a ses attraits, même si cela pourrait causer quelques difficultés du côté des plannings pour Disney. Affaire à suivre.