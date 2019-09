Kevin Feige peut-il appliquer sa magie à l’univers Star Wars ?

Qui aurait pu parier au début de l’année 2008 sur une explosion de la franchise Marvel ? A l’époque, on a comme référence le film Hulk, et Iron Man, premier du nom n’a pas encore débarqué au cinéma. 11 ans plus tard, le MCU est sans doute l’univers cinématographique le plus rentable et le plus connu de l’histoire et son histoire est encore loin d’être terminée. Parmi les personnages centraux dans ce succès (ceux qui ne sont pas face à la caméra), on trouve notamment Kevin Feige. Or, il vient de basculer du côté de Star Wars. Une bonne nouvelle ?

Kevin Feige, un faiseur de jedis ?

Celui qui a été producteur de tous les films du MCU, s’attelle à un chantier majeur. Le succès de la trilogie qui se terminera en décembre avec Star Wars – Episode IX: The Rise of Skywalker n’a rien à voir avec ce que Disney pouvait espérer. Sans même parler du spin-off sur Han Solo.

Pourtant, sans avoir la richesse de l’univers des comics Marvel, Star Wars s’appuie sur une quantité incroyable d’histoire et de personnages. De quoi sur le papier en faire une « super-franchise ». Kevin Feige a déjà des projets en cours (des films Marvel, des séries Disney+…) mais son arrivée sur ce dossier laisse espérer aux fans qu’il pourrait rendre ses lettres de noblesse à Star Wars. Ce qui manque à l’heure actuelle, c’est la structure, la dimension d’unité, l’impression d’être dans un univers Star Wars. Pour cela, il faudra réussir à s’écarter des préceptes mis en place par George Lucas dans ses premiers films. Quelque chose que ce dernier appelle de ses vœux.

Sur le papier, c’est possible. D’un bout à l’autre de la galaxie, Star Wars, le potentiel est là. Il ne reste plus qu’à espérer qu’il ait la Force de réussir à restaurer l’image de Star Wars.