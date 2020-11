Un souci technique paralyse en ce moment même des millions de smartphones Xiaomi

C’est en Inde que le constructeur chinois Xiaomi dispose de son marché le plus important pour écouler ses smartphones. Malheureusement, depuis une récente mise à jour, de nombreux utilisateurs indiens se plaignent d’un dysfonctionnement paralysant. En effet, une fois MIUI 12 installée, de nombreux smartphones démarrent en boucle. XDA Developers sont les premiers à avoir trouvé la probable cause de ce problème. Il pourrait s’agir d’un conflit logiciel entre l’application Find My Device de Xiaomi et l’app Airtel Thanks. Bharti Airtel est le premier opérateur en téléphonie mobile de l’Inde.

Tous les modèles sont concernés.

Sur Reddit, on retrouve un grand nombre de plaintes, et ça ne fait qu’augmenter. Selon les divers témoignages, nous remarquons que la plupart des modèles commercialisés par Xiaomi sont concernés par ce phénomène, mais notamment le Redmi Note 7, le Note 9 Pro Max et le Poco M2 Pro. Sur Twitter, Harmeen Mehta, la directrice informatique d’Airtel, confirme que le problème proviendrait de l’application Thanks. Elle ajoute que sa société ainsi que Xiaomi travaillent ensemble pour tenter de trouver une solution à ce dérangement. En attendant la véritable solution, un patch devrait prochainement être déployé.

Some @airtelindia customers are experiencing phone crashes on MI phones. We have worked with Xaomi to find the cause & they are preparing a fix. Meanwhile we have put a small tweak in the airtel #Thanksapp to help. Please open the app once to effect new settings. #HappyDiwali2020 — Harmeen Mehta (@HarmeenM) November 14, 2020

De son côté, Xiaomi affirme qu’une solution pérenne sera présentée d’ici le début de la semaine prochaine. D’autres solutions existent en se rendant dans le magasin le plus proche, le plus compliqué reste à pouvoir accéder aux paramètres entre les redémarrages. Pour le moment, la solution la plus simple est d’essayer de faire vite pour retirer l’application Thanks installée par défaut avec la carte SIM Airtel, ou bien de carrément enlever la carte SIM.