Mi 11 Pro : quelle fiche technique pour le nouveau flagship de Xiaomi ?

La fin de l’année approche et on attend désormais les lancements des prochains smartphones premium sous Android, qui devraient se faire au premier trimestre 2021. Des rumeurs circulent déjà au sujet des Galaxy S21 de Samsung et du OnePlus 9. Mais qu’en est-il des prochains modèles de Xiaomi ?

Récemment, le site GSMArena a relayé des rumeurs provenant du réseau social chinois Weibo. Et d’après celui-ci, le Mi 11 Pro de Xiaomi devrait se distinguer grâce à son écran. En effet, le constructeur aurait l’intention d’équiper ce modèle « Pro » d’un écran avec une résolution QHD+ et un taux de rafraichissement de 120 Hz. Cela serait une importante évolution par rapport à l’écran du Mi 10 Pro.

Côté design, il n’y aurait pas d’évolution significative. Le Mi 11 et le Mi 11 Pro auraient un écran de type borderess avec une bulle sur le coin supérieur gauche pour la caméra frontale. De plus, Xiaomi n’aurait également prévu que des évolutions mineures en ce qui concerne les caméras sur le dos.

En revanche, en ce qui concerne la recharge rapide, on pourrait être agréablement surpris. En effet, le constructeur a déjà donné un avant-goût des technologies sur lesquelles il travaille. Et cela suggère que le Mi 11 Pro pourrait par exemple utiliser une recharge rapide à 120 W, et une recharge sans fil à 90 W qui permettrait de passer de 0 % à 100 % en 19 minutes.

Sinon, logiquement, les prochains porte-étendards de Xiaomi devraient utiliser le nouveau processeur Snapdragon 875 de Qualcomm, qui équipera beaucoup d’autres modèles premium en 2021. A priori, ce processeur devrait être gravé en 5 nm comme le processeur A14 Bionic d’Apple qui équipe l’iPhone 12 et le nouvel iPad Air. Cette nouvelle technologie permet aux processeurs d’avoir une meilleure efficacité énergétique, tout en dopant les performances.

Pas de caméra cachée sous l’écran ?

Il est important de rappeler que pour le moment, il ne s’agit que de rumeurs. Et de ce fait, toutes ces informations sont à considérer avec une extrême prudence.

D’ailleurs, on peut se demander si Xiaomi ne va pas équiper le Mi 11 Pro d’une caméra frontale invisible (une caméra cachée sous l’écran). Il s’agit d’une technologie sur laquelle le constructeur chinois travaille depuis un bon moment.

Et en aout, celui-ci a indiqué qu’il produirait en masse un smartphone profitant de cette avancée en 2021. « Cette toute nouvelle technologie est capable de masquer parfaitement la caméra frontale sous l’écran du téléphone sans ruiner l’effet d’affichage bord à bord. Évitant les trous de perforation et les gouttes de points, cette technologie fait d’un facteur de forme plein écran parfait une réalité », avait indiqué le constructeur.

Sinon, actuellement, des rumeurs suggèrent aussi que Xiaomi pourrait enfin lancer un smartphone pliable en 2021.