Il y a 5 mois, HMD, la maison des smartphones Nokia, créait la surprise en officialisant le Nokia 9 Pureview. La particularité de ce smartphone : il a 5 caméras sur le dos, 2 capteurs RGB et 3 capteurs monochromes, tous de 12 Mégapixels.

Mais malgré le buzz généré par HMD durant sa conférence au Mobile World Congress de Barcelone, l’appareil ne semble pas vraiment avoir eu le succès escompté. Bien que les 5 caméras sur le dos permettaient de prendre des photos de bonne qualité, certains médias ont rapidement évoqué la lenteur du traitement des photos par le smartphone, et d’autres petits inconvénients.

Mais quoi qu’il en soit, HMD ne semble pas avoir abandonné cette gamme puisque d’après de nouvelles rumeurs, un successeur du Nokia 9 Pureview serait dans les tuyaux et pourrait être dévoilé au dernier trimestre 2019.

Nokia 9.1 Pureview

Du moins, c’est ce qu’indique le site nokiapoweruser.com, relayé par TechRadar. En substance, HMD serait en train de peaufiner une nouvelle version baptisée « Nokia 9.1 Pureview ». D’après les sources de ce site, HMD serait actuellement en train d’améliorer l’appareil afin de corriger toutes les erreurs commises avec la première version.

Mais en plus de cela, le constructeur apporterait aussi de nombreuses améliorations au niveau du design et de la fiche technique.

Le Nokia 9.1 Pureview aurait un écran similaire à celui du Galaxy S10 avec un trou percé pour la caméra frontale. Et sous le capot, l’appareil embarquerait un SoC Snapdragon 855, plus performant que le Snapdragon 845 du Nokia 9 Pureview. Et enfin, cette nouvelle version serait compatible avec la 5G.

Bien entendu, pour le moment, rien de tout cela n’est officiel. De ce fait, les pincettes restent de rigueur.