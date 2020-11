Un vaccin contre le Covid-19 en bonne voie, les actions Zoom, Netflix et Amazon dévissent

Voit-on enfin la lumière au bout du tunnel ? C’est en tout cas ce qu’affirme Albert Bourla, le patron de Pfizer, dans une interview avec le média américain CNBC. En effet, Pfizer et son partenaire Biontech viennent d’annoncer que selon la première analyse d’efficacité intermédiaire de leur vaccin candidat contre la COVID-19, celui-ci est efficace à 90 %. Dans le cadre d’un essai clinique de phase 3, les laboratoires ont recruté 43 538 volontaires.

Si les analyses sont toujours en cours, Pfizer compte demander une homologation d’urgence dès ce mois de novembre, lorsque les études seront plus complètes.

« Aujourd’hui est un grand jour pour la science et l’humanité. Le premier ensemble de résultats de notre essai de vaccin COVID-19 de phase 3 fournit la preuve initiale de la capacité de notre vaccin à prévenir le COVID-19 », a déclaré le Dr Albert Bourla, président-directeur général de Pfizer.

« Nous atteignons cette étape cruciale de notre programme de développement de vaccins à un moment où le monde en a le plus besoin, les taux d’infection établissant de nouveaux records, les hôpitaux proches de la surcapacité et les économies qui peinent à rouvrir. Avec les nouvelles d’aujourd’hui, nous sommes un pas de plus vers la fourniture aux populations du monde entier d’une percée indispensable pour aider à mettre fin à cette crise sanitaire mondiale », a-t-il ajouté.

La réaction de la bourse a été immédiate. Comme le rapporte le site CNBC, en réaction à cette annonce, l’action de Bank of America a, par exemple, bondi de 8 % sur le prémarché. JPMorgan Chase a bondi de 7,2 % et on a également constaté des hausses sur les actions des opérateurs de croisière. Des hausses sont également évoquées pour les indices européens comme le Stoxx 600, le CAC 40 ou le Dax.

L’action de Zoom a baissé

Mais l’optimisme apporté par cette bonne nouvelle n’a pas positivement impacté sur toutes les entreprises. Pour certaines sociétés dont la valeur a fortement augmenté durant la crise sanitaire, l’annonce du vaccin de Pfizer a eu l’effet inverse.

D’après CNBC, l’action de Zoom s’est échangée à plus de 15 % de moins sur le prémarché. Le média américain évoque d’autres actions, qu’il qualifie d’actions « stay-at-home » (ceux qui profitaient du confinement), comme Amazon et Netflix qui ont chuté de 3,4 % et de 5,4 %. Shopify a quant à lui baissé de 5,1 %.

L’une des raisons pour lesquelles l’annonce de Pfizer et Biontech suscite autant d’espoir, c’est parce que le taux de 90 % révélé par cette analyse d’efficacité intermédiaire est très élevé. La plupart des scientifiques ne s’attendaient pas à ce que le premier vaccin disponible soit aussi efficace.

Le conseiller de la Maison Blanche, Anthony Fauci, estimait par exemple qu’un vaccin efficace à 50 % ou 60 % serait déjà acceptable.