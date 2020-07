Une chaîne américaine utilise la réalité augmentée pour mettre des supporters dans les tribunes

Si de nombreuses compétitions sportives ont déjà repris dans le monde, pour le moment, la plupart des rencontres se font à huis clos. Pour essayer de combler ce vide, des spectateurs en carton ont été placés sur les sièges des tribunes, pour certaines rencontres. Et aux États-Unis, la chaîne FOX Sports a décidé d’aller plus loin, en utilisant une technologie en réalité augmentée pour remplir les tribunes de faux spectateurs durant les diffusions en direct.

« Pas de fans ? Pas sur FOX Sports. Des milliers de fans virtuels assisteront aux matchs de la MLB (baseball) de FOX ce samedi », avait indiqué la chaîne dans un tweet publié la semaine dernière.

No fans? Not on FOX Sports. Thousands of virtual fans will attend FOX’s MLB games this Saturday. pic.twitter.com/z9oQU0rYuC — FOX Sports (@FOXSports) July 23, 2020

« Nous croyons que la foule et voir des gens assis fait partie d’une diffusion, que cela fait partie de la diffusion de sports de haut niveau dans les ligues majeures. Nous voulions donc trouver une solution pour cela », avait expliqué Brad Zager, producteur exécutif chez FOX Sports, relayé par nos confrères de The Verge. L’idée n’est pas de tromper les téléspectateurs, mais plutôt de faire en sorte qu’il y ait plus de « normalité » dans les diffusions des matchs.

Essayer de combler le vide

Comme l’explique The Verge, pour créer ces fans virtuels, FOX Sports utilise un logiciel de réalité augmentée appelé Pixotope, basée sur Unreal Engine, une technologie très prisée par les développeurs de jeux vidéo.

Mais si l’idée est intéressante, le résultat, pour le moment, n’a pas convaincu tout le monde. Sur Twitter, beaucoup de personnes ont évoqué des incohérences qui ont pu rendre la diffusion en direct étrange, comme le fait que les faux fans apparaissent sur un angle, mais pas sur un autre.

The virtual crowd is kinda… freaky. pic.twitter.com/eutj2r3EAe — Ryan Parker (@TheRyanParker) July 25, 2020

Il y a également le fait que les comportements de ces faux fans ne sont parfois pas naturels et qu’il peut y avoir des décalages.

Fox’s digital fans gotta go. Just a ton of dudes alternating resting their chin in their hand and then 2-second delayed reactions. pic.twitter.com/fLh7EYXTMX — Matt Young (@Chron_MattYoung) July 25, 2020

Mais la bonne nouvelle, c’est que FOX Sports a l’intention d’améliorer cette nouvelle expérience, petit à petit. Et il est toujours possible que si le résultat devient meilleur, d’autres chaines puissent emboiter le pas.

De son côté, la NBA a opté pour une autre solution. La ligue, dans le cadre de son partenariat stratégique avec Microsoft, utilise Microsoft Teams et la fonctionnalité Together Mode, pour diffuser des images de vrais fans sur des écrans géants autour du terrain.