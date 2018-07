Une édition Rolls Royce pour le Honor Note 10 ?

C’est la grande mode désormais pour les fabricants de smartphones. Proposer des téléphones via des partenariats prestigieux. Généralement, avec des marques de luxe ou bien placés sur des segments très particuliers, afin de donner un ton particulier au smartphone ou pour toucher un public spécifique.

Un partenariat de luxe…

La dernière tendance touche spécifiquement des constructeurs automobiles. On peut ainsi penser au Huawei Mate RS Porsche, à l’Oppo Find X Lamborghini ou au Xiaomi Mi Mix 3 Ferarri. Pour Honor, souvent perçue comme la sous-marque de Huawei, l’objectif serait ici évident : réussir à se positionner sur un marché premium.

Résultat ? Un partenariat, encore non confirmé avec tout simplement la marque Rolls Royce. Ce sont des photos apparues sur le réseau social chinois Weibo qui incitent à le penser. Pour l’instant, on peut y voir un logo mais c’est à peu près tout. Reste donc à savoir ce que contiendrait de plus cet appareil. S’il s’agit bel et bien d’un vrai modèle, il devrait être présenté en même temps que le Honor Note 10.

… pour un smartphone haut de gamme

Rien ne le garantit encore, mais la photo qui a été repérée par GizmoChina semble particulièrement crédible. A plus forte raison puisque le média est en général très bien informé sur les modèles chinois. Le prix annoncé serait en revanche très élevé. Pas moins de 1.500 dollars. Disponible en édition limitée, il serait bien entendu prévu pour un public réduit.

Pour rappel, ce modèle devrait de base proposer une configuration importante avec un écran AMOLED de 6,9 pouces avec une définition 2K, un processeur Kirin 970 et 6 Go de RAM. Côté stockage, il sera possible de compter sur 64 ou 128 Go de RAM. Enfin, la batterie affiche un chiffre impressionnant avec une capacité de 6000 mAH. De quoi en faire le smartphone le plus haut de gamme de la marque…