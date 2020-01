Une étude pointe les risques physiques liés à l’utilisation de la VR (et les moyens d’y remédier)

Saluée pour ses multiples prouesses et avantages, la réalité virtuelle (VR) est aussi parfois l’objet de critiques pour la gêne qu’elle occasionne à ses utilisateurs. Une étude menée par l’Université d’état de l’Oregon a tenté d’en savoir plus à ce sujet.

Il y a en effet urgence à agir car comme le souligne le chercheur Jay Kim qui a participé à ce travail : « Il n’y a pas de normes et de directives pour les interactions de réalité virtuelle et augmentée ». Dès lors, l’objectif des scientifiques est d’évaluer les risques encourus et de voir quelles mesures pourraient permettre de lutter contre les troubles ressentis.

Des préconisations pour lutter contre les risques

La recherche a consisté à faire pratiquer des mouvements tridimensionnels du corps aux participants équipés de casques. Des capteurs placés sur leurs articulations et leurs muscles ont permis d’enregistrer leurs actions. Le résultat de ces tests a permis de mieux jauger le comportement des utilisateurs et de noter les conséquences récurrentes de l’utilisation de la réalité virtuelle. Elle peut notamment entraîner des problèmes tels que des douleurs aux bras ou des blessures musculaires au niveau de l’épaule. Le port d’un casque VR lourd peut aussi augmenter la charge pesant sur les cervicales.

De quoi permettre aux auteurs de tirer des conclusions précises : « Sur la base de cette étude, nous recommandons que les objets avec lesquels l’utilisateur interagit le plus souvent soient plus proches du corps. Et ils devraient être situés au niveau des yeux, plutôt qu’en haut ou en bas», précise Jay Kim. Le message est transmis et les scientifiques espèrent ainsi éveiller les consciences.

Au delà de ces risques musculo-squelettiques désormais bien identifiés, une utilisation de la VR trop importante peut générer d’autres problèmes tels que des maux de tête ou des nausées. Certains ophtalmologues appellent également à la prudence concernant la santé des yeux et notamment le problème de la lumière bleue ou de la sécheresse oculaire.