Une étude révèle la montée en puissance des influenceurs sur TikTok

Avec ses 1,5 milliards de téléchargements, l’application TikTok est l’un des plus grands succès de ces dernières années. Le réseau social séduit particulièrement un public adolescent et de jeunes adultes. A en croire plusieurs études récentes, elle serait aussi un nouvel eldorado pour les influenceurs.

Ces derniers auraient en effet beaucoup plus de chances de se faire une place que sur des sites comme Instagram ou YouTube où des stars sont déjà solidement installées. Les formats très courts et efficaces axés sur le divertissement représentent par ailleurs des opportunités pour les marques qui veulent capter l’attention des utilisateurs.

Une course aux talents est lancée entre les plateformes

Selon les estimations de chercheurs d’Online Casinos basés au Royaume-Uni, les influenceurs les plus populaires de TikTok pourraient facturer jusqu’à 0,005 dollars par abonnés pour une publication sponsorisée. Cela peut paraître assez faible mais pour des comptes ayant plusieurs centaines de followers, les sommes peuvent très vite s’envoler. Selon des spécialistes marketing cités par le Guardian, la moyenne pour les créateurs les plus populaires s’élève à 200 000 dollars par vidéo.

La plateforme compte d’ailleurs déjà de vraies stars. On peut notamment citer Loren Gray, une chanteuse de 17 ans originaire de Pennsylvanie qui dispose de 38 millions d’abonnés. Aashika Bhatia, une actrice indienne de 19 ans, devrait bientôt, selon un rapport de Morning Consult, approcher les 194 millions de followers.

Les chiffres s’envolent et tout semble au beau fixe pour TikTok mais le réseau social devra toutefois se méfier de l’arrivée d’un nouveau concurrent. Byte, la nouvelle application de Dom Hofmann, le co-fondateur de Vine vient en effet de se lancer. Comme son prédécesseur, elle permet de publier des vidéos de six secondes qui apparaissent en boucle. Elle a par ailleurs prévu un programme pilote de rémunération afin de récompenser les créateurs de la plateforme. L’espoir est bien d’attirer les meilleurs talents et avec eux les annonceurs.