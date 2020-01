Pour contrer TikTok, le fondateur de Vine lance l’application Byte

Fin 2018, Dom Hofmann, le co-fondateur de Vine, avait annoncé la nouvelle. Il souhaitait lancer une application similaire à son premier réseau social. Un an plus tard, c’est chose faite avec l’arrivée de Byte sur iOs et Android ce vendredi. L’application était déjà disponible en version beta depuis le printemps dernier et l’équipe a donc pris son temps pour la peaufiner.

Un programme de rémunération pour attirer les créateurs

Comme son prédécesseur, il permet de publier des vidéos de six secondes qui apparaissent en boucle. Les utilisateurs peuvent donc réaliser de petits clips créatifs en laissant libre court à leur imagination et à leur humeur du moment. Sur Twitter, Dom Hofmann a fait part de sa satisfaction de voir ce nouveau projet enfin se concrétiser :

Chers amis, nous remettons en place le principe des boucles de vidéos de six secondes et cela permettra de récréer une communauté pour les gens qui aiment ça. Cela s’appelle Byte et c’est à la fois familier et nouveau. Nous espérons que cela trouvera un écho auprès des personnes qui pensent que quelque chose manque dans le paysage actuel.

Reste à savoir si ces efforts seront suffisants car la nouvelle application va se heurter à une concurrence déjà très bien établie. Facebook et Instagram proposent en effet depuis un moment déjà ce type de format. Et n’oublions pas Snapchat qui est également très bien installé. Dom Hofmann, lui même avait déclaré par le passé à TechCrunch avoir conscience du grand challenge qui l’attendait avec des adversaires tels que TikTok et ses 1,5 milliards d’utilisateurs.

Pour se frayer un chemin sur le marché, Byte aura néanmoins un atout à dégainer. Le réseau social va en effet mettre en place un programme pilote de rémunération afin de récompenser les créateurs de la plateforme. De quoi fidéliser les talents et attirer un plus large public.