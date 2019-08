Une fonctionnalité secrète WhatsApp donne du sens à vos conversations

En 2019, WhatsApp compte près d’1,5 milliard d’utilisateurs, ce qui lui permet de se placer à la troisième place derrière Facebook et YouTube. Si en France l’application peine à trouver son public, d’autres pays, comme l’Inde, utilisent majoritairement l’application. Le succès de cette messagerie réside en sa simplicité d’utilisation.

Toutefois, en pensant la connaitre par coeur, l’application WhatsApp conserve encore quelques secrets. Il est notamment possible de rajouter un peu de style aux messages en mettant un mot en gras, ou encore en italique. Cette fonctionnalité peu connue permet de le faire très simplement.

Changer la police WhatsApp

Oui, il est possible de modifier la typographie d’un mot ou d’un message entier. Alors non, il ne sera pas possible de choisir sa police préférée sur Google Font, cependant, une option permet de changer la typographie classique en lui donnant un aspect machine à écrire appelé « Monospace ».

Pour se faire il suffit de placer 3 quotes inversés de chaque côtés du texte voulu, puis finalement cliquer sur « Envoyer ». Pour réaliser un quote inversé depuis un smartphone, il suffit de rester appuyé sur l’apostrophe.

Mettre du texte en italique ou en gras

Fini d’écrire en majuscule un mot ou une expression que vous souhaitez mettre en avant, désormais il vous sera possible de mettre en gras, ou en italique du texte au sein d’un message. Pour ce faire, il suffit d’écrire *Bonjour* pour que le mot apparaisse en gras et _Aurevoir_ pour qu’il apparaisse en italique.

Barrer du texte

Une dernière option permet de barrer du texte au sein du message. Lorsque vous voulez dire quelque chose sans vraiment le dire, cet outil peut être utile. Cela peut être une manière d’amener un côté ironique dans vos conversations. Pour réussir à barrer du texte il suffit de l’encadrer ~de cette manière~.

Si vous êtes sous Android, vous pouvez sélectionner le texte que vous tapez, puis appuyer sur les trois points (Plus) afin de choisir entre gras, italique, barré et « Monospace ».

Sous iOS, vous pouvez taper et maintenir le texte que vous tapez, puis choisir entre B, I, barré et monospace.

Malheureusement, il n’existe pas la possibilité de souligner du texte. Une option qui pourtant pourrait être bien utile.